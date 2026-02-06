[헤럴드경제=임세준 기자] SPC그룹이 운영하는 이탈리아 정통 카페 브랜드 파스쿠찌가 밸런타인데이 시즌을 맞아 ‘에스더버니와 함께하는 ‘달콤한 순간’을 주제로 딸기 시즌 캠페인을 진행한다.

다가오는 밸런타인데이를 맞아 출시된 이번 케이크는 초코하트와 딸기요거하트 2종으로 구성됐으며 전국 파스쿠찌 매장에서 판매한다.