“내·외부 디자인 새로운 해석 보여줘”

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국자동차기자협회는 2월의 차에 르노코리아 필랑트를 선정했다고 6일 밝혔다.

한국자동차기자협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 1일부터 말일까지 출시된 신차 및 부분변경 모델을 대상으로 심사를 진행해 이달의 차를 발표한다. 평가 항목은 ▷내·외부 디자인 및 감성 품질 ▷안전성 및 편의 사양 ▷동력 성능 ▷에너지 효율성 및 온실가스 배출 ▷상품성 및 구매 의향도 등 다섯 가지 부문으로 구성된다.

지난달 선보인 신차 중 기아 디 올 뉴 셀토스, 르노코리아 필랑트, 제네시스 GV60 마그마, GMC 아카디아, KG 모빌리티 무쏘, 푸조 올 뉴 5008 스마트 하이브리드가 2월의 차 후보에 올랐으며, 르노코리아 필랑트가 50점 만점 중 36점을 획득해 2월의 차에 최종 선정됐다.

르노코리아 필랑트는 내·외부 디자인 및 감성 품질, 안전성 및 편의 사양 부문에서 10점 만점 중 7.7점을 받았으며, 에너지 효율성 및 온실가스 배출 부문에서 7.3점을 얻었다. 동력 성능, 상품성 및 구매 의향도 부문에서는 6.7점을 기록했다.

정치연 올해의 차 선정위원장은 “르노코리아 필랑트는 세단의 안락함과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 공간 활용성을 결합한 준대형 플래그십 크로스오버”라며 “한국과 프랑스 르노 디자인센터의 협업으로 완성된 외관과 ‘프리미엄 테크 라운지’ 콘셉트의 실내는 기존 차급 구분을 넘어서는 새로운 해석을 보여준다”고 말했다.

이어 “첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 인공지능(AI) 기반 인포테인먼트는 실제 주행 환경에서의 안전성과 편의성을 크게 끌어올린다”며 “필랑트는 기술, 디자인, 실용성을 고루 갖춘 모델“이라고 덧붙였다.

한국자동차기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정, 발표해 왔으며, 지난달에는 BMW 뉴 M5 투어링이 이달의 차로 선정됐다. 이달의 차로 선정된 차량은 올해의 차 전반기 및 후반기 심사를 거치지 않고, 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전이 주어진다.