[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산지방해양수산청과 부산항만공사(BPA), 부산광역시 사하구청 5일 제7차 미세먼지 계절관리제 이행을 위해 감천항 일대의 비산먼지 현장점검을 실시했다고 밝혔다.

정부는 매년 12월에서 이듬해 3월까지 고농도 미세먼지가 집중적으로 발생하는 시기에 사전 예방 대책을 강화하고자 산업, 발전 등의 부문에서 미세먼지 계절관리제를 운영하고 있다. 이에 따라 부산항에서는 지난 12월 1일부터 제7차 미세먼지 계절관리제가 시행 중이다.

이날 부산청과 부산항만공사, 사하구청 점검단은 부산 감천항 내 토사 등 분진성 화물을 취급하는 부두를 대상으로 방진벽(망) 등 비산먼지 방지시설 및 세륜시설 운영 현황을 점검하고, 화물 하역 시 비산먼지 관리실태를 점검했다.

7차 미세먼지 계절관리제 기간 중 부산항만공사는 관계기관과 협력해 부산항 신항 화물차 휴게소를 중심으로 화물차량 대상 미세먼지 계절관리제 홍보 캠페인을 개최하고, 부산항 건설현장 및 분진성 화물 취급부두의 관리실태도 집중 점검할 예정이다.