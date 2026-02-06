복지부, 지방정부 대상 권역별 설명회 개최…상·하반기 집중 컨설팅 및 상시 자문 채널 운영 예정

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 지방정부 공무원을 대상으로 사회보장제도 신설·변경 협의제도 개편에 대한 설명회를 했다고 6일 밝혔다.

지난달 23일부터 30일까지 호남권, 영남권, 충청권, 수도권 등 각 권역에서 열린 설명회에서 지방정부 담당자들은 제도 안착을 위해 업무 수행 중에 발생하는 쟁점을 신속히 해소할 공식 상시 자문 채널이 필요하다는 의견을 냈다고 복지부는 전했다.

복지부는 이번 설명회에서 수렴한 건의 내용을 반영해 기존 상반기 집중 컨설팅에 더해 7∼8월 하반기에도 집중 컨설팅을 운영하고, 상시 자문 채널을 개선하는 등 실무 지원을 강화하기로 했다.

또 사회보장제도 협의가 제외되는지, 신속 협의 대상인지 등을 지방정부가 일차적으로 판단할 수 있는 간이 자가 진단 프로그램을 개발해 보급하기로 했다.

단순·반복 질의에 상시 대응하는 지방정부 공무원용 인공지능 챗봇도 개발해 7월부터 현장에서 활용하도록 제공할 계획이다.

진영주 복지부 사회복지정책실장은 “이번 지방정부 설명회가 현장에서 실제 필요로 하는 지원을 확인하는 계기가 됐다”며 “제기된 의견을 앞으로 충실히 반영하겠다”고 말했다.