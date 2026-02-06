중고차 플랫폼 부문 대상 수상 직영인증중고차 최대 850만원 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 중고차 플랫폼 부문 대상 수상을 기념해 타임딜 프로모션을 오는 23일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

리본카는 지난 1월 산업정책연구원이 주최하고 산업통상부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’에서 중고차 플랫폼 부문 대상을 수상했다. 직영 시스템 기반의 차량 품질 관리, 투명한 정보 제공, 구매 이후까지 이어지는 고객 중심 서비스 등에서 높은 평가를 받으며 경쟁력을 인정받았다.

이번 타임딜은 대상 수상을 계기로 그간의 고객 성원에 보답하고자 기획됐다. 리본카는 공식 홈페이지와 앱을 통해 직영인증중고차 총 200대를 대상으로 한정 할인 혜택을 제공한다. 아울러 타임딜 차량을 구매 완료한 고객 중 선착순 50명에게 신세계 상품권 10만원권을 추가로 증정하는 이벤트도 진행한다.

행사 기간에는 설 연휴를 앞두고 가족 단위 이동 수요가 높은 점을 고려해 기아 카니발, 현대차 팰리세이드 등 공간 활용도가 뛰어난 패밀리카와 기아 셀토스, 현대차 베뉴 등 실속형 소형 SUV(스포츠유틸리티차량)를 중심으로 할인 혜택이 적용된다. 특히 ‘포르쉐 718 카이맨’ 모델은 최대 850만원 할인돼, 프리미엄 차량을 합리적인 조건으로 경험하고자 하는 고객들에게 폭넓은 선택지를 제공할 전망이다.

리본카 관계자는 “이번 수상은 합리적인 가격뿐 아니라, 차량 품질과 구매 이후 서비스까지 전 과정에서 고객을 최우선으로 두고 고민해 온 점이 반영된 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 고객 신뢰를 기반으로 누구나 부담 없이 이용할 수 있는 안심 중고차 플랫폼으로서 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 리본카는 차량을 충분히 운행해 본 뒤 구매 여부를 결정할 수 있는 ‘8일 안심 환불 서비스’와 주행거리 제한 없이 180일간 주요 부품 수리·교체를 보장하는 ‘연장 보증 서비스’를 운영하며 중고차 구매 과정에서의 고객 불안을 해소하고 있다.