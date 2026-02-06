요금 할인·네이버페이·한정판 커버 등 프로모션 콤팩트한 디자인, AI 화질·음향 최적화 ‘AI 5 셋톱박스’ SNS에 리뷰 시 아이패드 에어·상품권 등 사은품 증정

[헤럴드경제=고재우 기자] SK브로드밴드는 신년을 맞아 디자인과 성능을 모두 잡은 ‘AI 5 셋톱박스’와 ‘기가 와이파이7’ 신규 가입 고객에게 혜택을 제공하는 ‘웰컴! TV테리어’ 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

구체적으로 이날부터 오는 4월 30일까지 신규 가입 고객 대상으로 ▷IPTV 출동비 무료(약정 무관) ▷네이버페이 증정(약정 무관) ▷안심 패키지 요금 할인(3년 약정)을 제공한다.

우선 AI 5 셋톱박스와 B tv 스탠다드(235채널) 요금제 이상 가입 고객은 IPTV 출동비 무료 혜택을 받을 수 있다. 여기에 실시간 채널과 약 20만편의 콘텐츠를 함께 볼 수 있는 ▷B tv All+(255채널+’B tv+’) ▷B tv 스탠다드+(235채널+’B tv+’) 요금제 가입 시, 네이버페이 1만원이 추가로 제공된다.

AI 5 셋톱박스에는 신경망처리장치(NPU) 칩 기반의 온디바이스AI 기술이 적용됐다. 장면마다 최적화된 화질과 색감을 자동으로 조정해 준다. 최신 4K TV를 이용자는 일반 콘텐츠도 4K급으로 시청이 가능하다. 배경음보다 목소리를 또렷하게 조정하는 인공지능(AI) 사운드 기능도 적용됐다.

디자인 측면에서도 ‘TV테리어(TV+인테리어)’ 트렌드가 반영됐다. 지름 약 10㎝ 크기에 무광 블랙의 미니멀한 디자인이 적용됐다. 여기에 대기전력 1W 수준의 초저전력 설계로 전기세 절약 효과도 갖췄다. AI 5 셋톱박스의 월 임대료는 7700원(3년 약정)이다.

지난 1월 출시한 ‘기가 와이파이7’ 공유기는 기존 대비 속도가 2배 빠르다. 투박한 외부 안테나를 기기 내부로 숨긴 ‘플랫 안테나’ 디자인이 적용됐다.

이와 함께 ‘기가 와이파이7’ 가입 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 3중 보안(유해사이트 차단·바이러스 치료·원격 점검)에 기가인터넷(500M/1G)과 기가 와이파이7을 조합한 ‘안심 기가 와이파이7’ 통합 상품 가입자에게는 2개월간 매월 이용료 2200원이 할인 혜택이 제공된다.

아울러 기가 와이파이7(500M/1G)·AI 5 셋톱박스(B tv 스탠다드 이상) 동시 신규 가입 고객 대상으로 SNS 리뷰 이벤트도 진행된다. 집에 설치된 AI 5 셋톱박스 또는 기가 와이파이7을 본인의 SNS에 올리면 참여자 전원에게 네이버페이 3만원을 받을 수 있다. 우수 리뷰 선정 시 ▷아이패드 에어 7세대(1명) ▷다이슨 에어랩(3명) ▷네스프레소 에센자 미니(5명) ▷신세계 상품권 10만원(10명) 등이 추가로 제공된다.

송정범 SK브로드밴드 마케팅전략담당은 “AI 5 셋톱박스와 기가 와이파이7을 통해 고객께 한 차원 높은 경험을 선사하고자 이번 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 차별화된 혜택과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.