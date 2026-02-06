- 태안사무소→‘수산질병센터’로 개편…수산 질병 대응체계·양식장 현장 예찰 역량 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 수산자원연구소는 수산 전염병 대응 강화를 위해 올해부터 관련 담당 조직을 ‘수산질병센터’로 개편하고, 양식장 현장 예찰 강화를 위해 ‘공수산질병관리사’를 운영한다고 6일 밝혔다.

먼저 연구소는 기후 변화에 따른 양식 환경 변화로 수산생물 질병 발생이 증가함에 따라 질병 예방과 현장 대응 역량 강화를 위해 기존 도 수산자원연구소 태안사무소의 기능을 재정비하고 수산 질병 예찰 및 방역, 병성 감정 등 기능을 강화해 수산질병센터로 개편했다.

아울러 연구소는 수산생물 전염병 발생에 선제적으로 대응키 위해 상시 예찰반을 편성·운영하며, 공수산질병관리사를 운영해 현장 중심의 방역·예찰 활동을 추진할 계획이다.

공수산질병관리사는 수산질병관리사 면허를 보유하고 수산질병관리원을 운영하거나 종사하는 전문가로, 양식장 현장 예찰을 통해 전염병 발생을 사전에 차단하고 전염병 발생 시 신속한 진단과 대처방안 제시, 수산용 의약품 사용 지도 등의 임무를 수행한다.

연구소는 올해 위촉한 공수산질병관리사 3명을 지역별 전담 배치해 도내 양식장을 대상으로 월 20회 이상 현장 예찰을 진행할 방침이다.

수산질병센터는 공수산질병관리사 운영 외에도 ▷수산생물 방역 교육 ▷전염병예찰협의회 운영 ▷유해생물(기생충) 구제사업 ▷수산생물 예방 백신 공급 지원 ▷흰다리새우 양식장 전염병 관리·관찰(모니터링) 등 다양한 질병 예방·관리 업무를 추진한다.

강종순 도 수산질병센터장은 “센터 개편으로 현장 밀착형 질병 대응을 본격화할 것”이라며 “양식장 질병 선제 대응을 통해 도민이 안심하고 먹을 수 있는 고품질 수산물 생산에 앞장설 것”이라고 말했다.