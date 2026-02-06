[헤럴드경제=고승희 기자] 완전체 컴백을 앞둔 블랙핑크 새 앨범의 트랙리스트가 공개됐다.

6일 YG엔터테인먼트에 따르면 오는 27일 전 세계에 공개되는 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE])’은 총 5개 트랙으로 구성됐다. 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’를 시작으로 타이틀곡 ‘고(GO)’, ‘미 앤드 마이(Me and my)’, ‘챔피언(Champion)’, ‘Fxxxboy’가 담겼다.

트랙리스트와 함께 공개된 포스터는 이번 앨범에 대한 힌트다. 다채로운 빛깔을 뿜어내는 검은 모래, 그 위에 피어오르는 몽환적인 연기가 묘한 긴장감을 자아낸다.

YG 측은 “‘데드라인’이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’, 그리고 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 가득 채워진 앨범이 될 것”이라며 “다섯 트랙 모두 오랜 기간 심혈을 기울여 작업했다”고 밝혔다.

블랙핑크는 최근 16개 도시, 33회차에 걸친 월드투어를 성황리에 마쳤다. K-팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성하는 등 세계 주요 도시 스타디움에서 매진을 달성했다.