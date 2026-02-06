선배기업 네트워킹·규제 발굴로 성장 과제 점검… 딥테크·글로벌 심화과정 신설

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 6일 경기도 안산 청년창업사관학교에서 청년창업사관학교 15기와 글로벌창업사관학교 6기 졸업식을 개최했다고 밝혔다.

이날 졸업식에는 강석진 중진공 이사장을 비롯해 졸업기업 관계자 등 150여 명이 참석해 우수 졸업기업 표창, 선배기업 네트워킹, 스타트업 규제 발굴, 청창사 딥테크·글로벌 심화과정 입교 설명회 등 현장 간담회가 진행됐다.

중진공은 졸업기업 가운데 ㈜마케마케, ㈜패브릭덕트 등 10개 기업에 우수기업 표창장을 수여하고, 졸업 이후에도 국내외 시장에서 도전과 성장을 이어갈 수 있도록 전방위적 지원을 이어가겠다고 밝혔다.

졸업기업들은 “1년간의 교육과 코칭을 통해 사업 모델을 검증하고 시장에서 통할 수 있는 방향을 잡을 수 있었다”며 “청창사 졸업기업으로서 소속감과 자부심을 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 시장 진출에 도전하겠다”고 밝혔다.

중진공은 사업 고도화, 투자유치, 판로 개척 등 졸업 이후 청년 창업가들이 직면할 현실적 과제에 대비할 수 있도록 청창사 출신 선배기업과의 네트워킹 프로그램도 마련했다. 또한 사업 수행 과정에서 경험한 불합리한 규제와 제도적 애로사항, 정책 개선 필요 사항을 자유롭게 제안하는 시간을 갖고, 이를 향후 정책 개선과 제도 보완을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 “청년 창업가들이 졸업 이후에도 사업을 안정적으로 고도화하고 투자와 판로를 단계적으로 확장하는 것이 중요하다”며 “이러한 성장을 바탕으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 중진공은 올해부터 청창사 과정을 기존 단일 기본과정에서 기본과정과 딥테크·글로벌 심화과정으로 구분해 운영한다. 딥테크 심화과정은 AI·딥테크 분야 스타트업 집중 육성에, 글로벌 심화과정은 유망 스타트업의 해외 진출 지원에 중점을 두며, 심화과정은 수도권·호남권·영남권 등 전국 3개 권역에서 운영될 예정이다.