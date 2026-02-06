기초생활수급자·독거어르신·중증장애인 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 범죄 취약계층의 주거지 보호 및 심리적 안정을 통해 범죄 없는 안전한 마을을 조성하는 ‘2026 취약계층 방범시설물 설치 지원사업’을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 범죄 취약계층 가구를 대상으로 주택용 방범방충망을 설치해 주택 침입 범죄를 예방하고, 안전한 주거 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 기초생활수급자, 독거어르신, 중증장애인 가구 등 취약계층 총 35가구로 자가 소유자 또는 소유주의 동의를 받은 임차인이 신청할 수 있다.

접수는 다음 달 31일까지 거주지 동 주민센터에서 가능하며 모집 인원 충원 시 조기 마감될 수 있다. 접수 후 대상자 적격 여부를 확인한 뒤 설치는 4월부터 6월까지 차례대로 진행된다.

방범시설물은 가구당 1개를 현관 또는 창문에 무상 설치하며 수혜 가구 확대를 위해 동일 유형 시설물에 대한 중복 지원은 제외한다.

김미경 은평구청장은 “이번 지원사업이 범죄에 취약한 주민들의 안전한 주거 환경을 마련하는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.