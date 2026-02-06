라이콘타운·천안·아산센터 방문해 운영 현황 및 애로사항 청취 창업 공간 시찰·직원 간담회 통해 ‘찾아가는 현장 행정’ 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단이 충남 천안·아산 지역을 찾아 로컬 창업 인프라 운영 현황을 점검하고 현장 목소리 청취에 나섰다.

소진공은 5일 충남 아산시에 위치한 라이콘타운과 공단 천안·아산센터를 방문해 지역 창업 지원 공간 운영 실태와 주요 업무 추진 상황을 살피고 현장의 애로사항을 직접 확인했다고 밝혔다. 이번 방문은 지역 창업 인프라 활용도를 높이고 현장 중심 지원 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

인태연 이사장은 먼저 라이콘타운을 찾아 교육·체험 공간과 공유오피스, 코워킹스페이스 등 주요 시설 운영 현황을 점검하고 입주기업 제품 전시를 참관하며 공간 활용성과 지원 효과를 확인했다. 라이콘타운은 지역 유휴자산을 활용해 예비 소상공인의 준비된 창업과 성장을 지원하고 지역 혁신을 촉진하기 위해 조성된 창업 지원 거점이다.

인 이사장은 “라이콘타운은 지자체와 중앙부처가 힘을 모아 구축한 매우 의미 있는 공간”이라며 “지역 소상공인이 창업 이후 스스로 혁신하며 성장할 수 있는 핵심 거점 역할을 하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이어 천안·아산센터를 방문한 인 이사장은 센터 주요 업무와 현안을 점검하고 직원 간담회를 통해 현장 직원들의 의견을 청취했다. 또한 지역 밀착 지원을 수행하는 직원들의 노고를 격려하며 근무 환경 개선 의지도 밝혔다.

인 이사장은 “지역센터는 소상공인과 가장 가까운 곳에서 기관을 대표하는 중요한 역할을 맡고 있다”며 “현장의 목소리를 지속적으로 듣고 직원들이 서로 존중하며 일할 수 있는 조직 문화를 만들어 가겠다”고 강조했다.