[헤럴드경제=김해솔 기자] 정점식 국민의힘 정책위의장은 5일 다가오는 6·3 지방선거 경선 규칙과 관련해 기존의 ‘당심 50%·민심 50%’ 비율을 그대로 유지하기로 했다고 밝혔다.

국민의힘 정강정책·당헌당규개정특별위원회 위원장을 맡고 있는 정 의장은 이날 오후 당헌당규 개정안을 의결한 직후 취재진과 만나 “경선에서의 당원과 일반 여론조사 반영 비율, 청년·여성 가산점 등에 관한 부분이 많은 관심을 끌었는데 경선 규칙을 개정하지 않기로 했다”며 이같이 말했다.

정 의장은 “기본적으로 기존 당헌당규 규정처럼 당원 투표 비율 50%, 일반 여론조사 비율 50%를 유지하는 것으로 결정했다”며 “경선 가산점과 관련해서는 최대 20점까지 가산할 수 있는 정량 지표 제도를 도입했다”고 설명했다.

앞서 당 지방선거총괄기획단이 경선 비중을 ‘당심 70%·민심 30%’로 조정할 것을 권고한 바 있으나, 특위는 논의 끝에 이를 수용하지 않기로 했다. 이에 대해 정 의장은 “의원총회에서 여러 의원 발언을 듣고 여론을 청취해 본 결과 굳이 이렇게 ‘7 대 3’으로 변경할 필요가 없지 않나 생각했다”고 전했다.

지역이나 대상별로 경선 규칙을 차등 적용하려던 구상도 백지화됐다. 정 의장은 지난달 장동혁 대표가 언급했던 지역별 맞춤형 경선 룰에 대해 “책임당원 비중이 높은 곳의 경우 당원의 결정이 여론 반영 비율을 높여 그렇게 하는 방안을 검토했었다”면서도 “그런데 큰 의미가 있는 변화가 없기 때문에 지역별로 달리할 실익이 크지 않다는 결론을 내렸다”고 덧붙였다.