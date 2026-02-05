5만원·2만원 미만 선물세트 매출 늘어

[헤럴드경제=김진 기자] 대형마트 3사가 실시한 올해 설 선물세트 사전예약 판매에서 ‘가성비’ 상품의 매출이 증가했다.

이마트는 지난해 12월 26일부터 이달 2일까지 진행한 설 선물세트 사전예약 매출이 전년 설 동기 대비 약 18.3% 증가했다고 밝혔다. 명절 선물세트를 미리 구매하는 ‘얼리버드’ 고객이 매년 증가하는 추세에 따라 사실상 역대 최대 기록을 썼다. 트레이더스와 에브리데이도 해당 기간 매출이 각각 29.3%, 23.4% 증가했다.

특히 한 번에 선물세트를 500개 이상 구매하는 ‘대량 구매’ 매출은 전년 설 동기 대비 76.3% 늘어난 것으로 집계됐다. 10만원 미만의 가성비 선물세트도 약 15.8% 매출 신장을 기록했다. 2만원 미만인 극가성비 세트 매출은 37% 증가했다.

롯데마트도 지난해 12월 26일부터 이달 6일까지 설 선물세트 사전예약을 진행 중이다. 롯데마트는 이번 매출을 분석한 결과, 5만원 미만의 가성비 선물세트 매출은 35% 증가했다고 봤다. 롯데마트는 선물세트 본판매에서 5만원 미만 선물세트 물량을 지난 설 대비 30% 확대할 방침이다.

홈플러스가 지난해 12월 18일부터 진행한 사전예약에서도 가성비 선물세트의 인기가 높았다. 지난달 27일까지 5만원 내외 가격의 육포 선물세트 매출은 전년 동기 대비 77% 증가했다. 상품의 절반이 3만원을 넘지 않는 견과류 선물세트 매출은 28% 늘었다. 1만원 내외 초가성비 양말 선물 세트 매출도 41% 올랐다. 소비기한이 긴 통조림, 조미료 선물세트 매출도 23% 상승했다.

대형마트 3사는 오는 7일부터 선물세트 본판매에 들어간다. 이마트는 설 당일인 오는 17일까지 11일간 본판매를 진행한다. 제철 만감류 혼합세트와 10만원대 축산 선물세트를 강화한다.

롯데마트는 과일 선물세트의 전체 물량 중 절반을 ‘가성비 세트’로 구성하고, 세트 종류를 두 배 늘렸다. 본판매 기간은 16일까지다.

홈플러스는 6만원 미만 상품 비중을 84%로 구성해 장바구니 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 특히 시세 하락으로 사전예약에서 수요가 몰렸던 배 세트의 가격을 기존보다 대폭 낮췄다.