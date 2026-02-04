[헤럴드경제=이원율 기자]잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 러시아의 국제 축구대회 복귀 허용을 주장했다.

소식을 접한 러시아는 환영 뜻을 밝혔지만, 우크라이나는 크게 반발했다.

인판티노 회장은 2일(현지시간) 영국 스카이뉴스 인터뷰에서 러시아를 반드시 국제 축구대회에 복귀시켜야 한다며 “이 금지 조치로 아무것도 얻지 못했고, 외려 더 많은 좌절감과 증오만 만들었다”고 주장했다.

인판티노 회장은 “정치 지도자의 행위로 인해 어떤 국가의 축구 경기를 금지하면 안 된다. 누군가는 유대를 유지해야 한다”는 논리를 폈다.

그는 “나는 금지 조치에 반대하고 보이콧에도 반대한다”며 FIFA가 어떤 국가도 출전 금지를 당하지 않도록 규정을 개정해야 한다고 촉구했다.

FIFA와 유럽축구연맹(UEFA)은 러시아의 우크라이나 ‘특별군사작전’ 직후인 2022년 러시아 대표팀과 클럽의 경기 출전을 막았다.

러시아는 2022년 개최된 카타르 월드컵에서 뛰지 못했다. 올여름 미국·캐나다·멕시코에서 열리는 북중미 월드컵 예선에서도 참가하지 못했다.

러시아는 환영 뜻을 밝혔다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 3일 브리핑에서 “그 발언을 들었고 환영한다”며 “이에 대해 생각할 좋을 시기”라고 말했다고 타스 통신이 전했다.

하지만 우크라이나는 즉각 반발했다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 “우크라이나 소녀·소년 679명이 절대로 축구를 할 수 없다. 러시아가 그들을 죽였기 때문”이라고 말했다고 AFP통신은 보도했다.

마트비 비드니 우크라이나 체육장관도 SNS에서 인판티노 회장의 발언에 대해 “무책임하고 유치하다”며 “러시아인들의 공세로 650명 이상 우크라이나 선수와 지도자가 살해당했다는 점을 상기해드린다”고 했다.

한편 2026 북중미 월드컵 티켓 가격이 논란일 때 인판티노 회장은 높은 수요와 세계 축구계에 재투자될 수익을 이유로 이를 일축한 바 있다.

현재 각국 축구협회를 통해 판매되는 북중미 월드컵 입장권 가격은 조별리그 180∼700달러(약 26만∼100만원), 결승전은 4185~8680달러(600만~1244만원) 등이다.

이는 2022 카타르 월드컵 당시의 69~1607달러와 비교해 최대 5배 이상 오른 값이었기에 도마 위로 올랐다.

그러자 FIFA는 북중미 월드컵에서 치러지는 104경기 전체를 대상으로 60달러짜리 최저가 입장권을 새로 발매한다고 발표했다.