[헤럴드경제=이명수 기자] 공연 중 실신했던 밴드 FT아일랜드 멤버 최민환이 현재 자신의 건강 상태를 공개했다.

최민환은 지난 3일 팬 소통 커뮤니티를 통해 “데뷔하고 지금까지 쓰러져 본 적이 없었는데 많이 놀라셨겠다. 저도 사실 너무 놀랐다”며 말문을 열었다.

이어 “몸이 좀 안 좋긴 했었는데 그 정도일 줄은 저도 몰랐다. 지금은 잘 회복해 잘 먹고 잘 쉬고 있으니 너무 걱정 안 하셔도 좋을 것 같다”라며 팬들을 안심시켰다.

그러면서 “얼른 원래 모습으로 돌아와서 힘차게 다시 드럼 치는 모습 보여드리겠다”며 “놀라신 팬 분들과 와주신 관객분들께 죄송하고 걱정해주신 페스티벌 관계자분들께 감사하다”라고 덧붙였다.

최민환은 지난달 31일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’ 무대에서 공연 중 실신했다는 소식이 전해졌다.

이에 소속사 FNC엔터테인먼트는 “공연 도중 일시적인 탈진 증세를 보여 의료진의 확인을 받았으며, 현재 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인됐다”고 입장을 밝혔다.