지난해 공무원 사칭 사기 시도 50여 건 확인, 3건은 실제 피해 이어져

[헤럴드경제=박병국 기자]# 최근 서울 소재 A업체는 가스누설감지기 등을 남품해 달라는 요청을 받았다. 주문자는 양천구청 재무과 소속 진모 주무관이라고 자신을 소개했다. 주문자는 견적서와 함께 특정 B업체에서 대리납품하라고 요청했다. 수상함을 느낀 A업체가 재무과 진모 주무관을 찾아 문의하니 ‘납품을 요청한 사실이 없다’는 답이 돌아왔다.

서울 양천구(구청장 이기재)는 공무원 사칭 범죄 피해 예방에 나선다고 4일 밝혔다.

최근 사칭 사기범들이 조달청 나라장터와 서울시 계약마당 등에 게시된 관·내외 업체의 계약 이력을 악용해 실제 계약 발주를 가장한 뒤, 물품 대리구매를 명목으로 대금 선입금을 요구하는 사례가 잇따르고 있다.

특히, 실제 구청 직원의 소속과 성명을 사칭해 계약 발주의 진위 여부를 쉽게 판단하기 어렵게 만드는 등 범행 수법이 날로 정교해지고 있다.

구는 지난 1년간 공무원 사칭 사기 시도 사례 50여 건을 확인했다. 이 중 대부분은 업체가 사전에 의심해 구에 사실 여부를 확인하면서 피해를 예방했다., 3건은 실제로 약 1억 2570만 원의 피해가 발생한 것으로 나타났다.

구는 즉시 양천경찰서에 수사를 의뢰하고 계약업체를 대상으로 안내 문자를 발송했다. 청 홈페이지 안내, 구청 블로그·인스타그램 등 SNS 게시. 주민센터 직능단체 회원 대상 안내 등 온·오프라인 홍보를 강화했다.

공무원 사칭이 의심되는 연락을 받을 경우, 공문이나 직원 명함을 송부하며 계약의 긴급 처리를 이유로 판단을 재촉하더라도 이에 응하지 말고 즉시 통화를 종료한 뒤, 구청 홈페이지에 게시된 발주 부서 및 계약 담당자 공식 연락처를 통해 사실 여부를 반드시 확인해야 한다.

이 밖에 계약과 관련하여 보이스피싱을 포함한 공무원 사칭 관련 사항은 양천구청 재무과로 문의하면 된다.

이기재 양천구청장은 “양천구는 개인에게 금전을 요구하거나 직원 개인의 연락 수단을 통해 계약 발주 및 물품 납품을 진행하는 일은 결코 없다”며 “의심스러운 연락을 받았을 경우 즉시 사실 여부를 확인해 공무원 사칭 사기에 따른 피해를 예방해 달라”고 말했다.