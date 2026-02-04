주요 그룹 총수들과 청년일자리·지방투자 등 논의 10개 기업 향후 5년간 270조 규모 지방투자 약속

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 4일 주요 그룹 총수들과 청와대에서 청년 일자리 창출 및 지방 투자 확대를 위한 기업 간담회를 열고 ‘코스피 5000 포인트’ 달성을 언급하며 “우리 국민 모두가 희망을 조금씩 가지게 된 것 같다. 다 여러분들 덕분”이라며 감사의 뜻을 전했다.

이날 간담회는 이 대통령이 올해 초 중국과 일본을 방문해 가진 정상외교 성과를 직접 설명하고, 한중 경제협력의 안정적 관리와 협력 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 이 대통령은 이 자리에서 기업의 신규 채용 확대와 지방 투자 활성화가 국가 성장의 핵심 동력이라는 점도 강조했다.

간담회에는 재계를 대표해 이재용 삼성전자 회장, 최창원 SK수펙스 의장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS그룹 회장, 조원태 한진그룹 회장 등 10개 그룹 오너들이 참석했다.

또 경제단체에서는 류진 한국경제인협회 회장, 박일준 대한상공회의소 부회장이 자리를 함께했다.

이 대통령은 “경제는 생태계라고 하는데 풀밭도 있고, 메뚜기도 있고, 토끼도 있고 해야 호랑이도 건강하게 살아갈 수 있다”면서 “성장의 과실이 중소기업에게도, 지방에도, 기성세대 뿐만 아니라 우리 사회에 진입하는 청년세대에게도 골고루 온기가 퍼지면 좋겠다”고 밝혔다.

이어 “제일 큰 책임은 정부에 있다”면서 “정부가 하는 일정한 정책들에 지금까지도 많이 협조하고 크게 기여해주셨지만 조금만 더 마음 써주십사하는 부탁을 드린다”고 당부했다.

또 “각 기업들이 사회공헌 형태로 취업프로그램, 교육프로그램을 많이 운영하고 계신데 올해부터는 지원예산도 많이 하게 될테니 민관이 협력해서 청년들의 역량을 제고하고 취업 기회를 늘리는 일에도 조금 더 노력해주길 부탁한다”고 말했다.

이 대통령은 지방 투자 확대와 관련해 “많은 인프라가 수도권 중심으로 돼 있으니 지방에서 전부 수도권으로 몰리고. 그러다 보니 지방에선 사람을 구하기 어려워 기업활동도 어렵고, 기업활동 어려우니 일자리는 없어지고, 사람들이 떠나는 악순환이 계속되고 있다”면서 “정부에서 대대적으로 ‘5극3특’ 체제로 지방에 새로운 발전의 중심축을 만들기로 하고 거기에 집중 투자할 것이니 기업측에서도 보조를 맞춰달라”고 거듭 당부했다.

이 대통령의 언급에 기업들은 대규모 투자로 화답했다.

류진 한국경제인협회 회장은 “지금 주요 10개 그룹은 (향후) 5년간 약 270조원 규모의 지방투자를 계획하고 있다”면서 “10대 그룹 이 외에도 다 합치면 300조원 정도 할 수 있지 않겠나 생각한다”고 밝혔다. 이어 “과감한 투자로 지역생기를 불어넣고 소외된 지역청년들을 (챙기겠다)”고 말했다.

또 “(인공지능)AI 로봇이 확산되면서 제조업 일자리는 줄어든다는 우려가 있다”면서 “고용효과가 큰 서비스산업을 키워서 청년일자리 문제에 대응해야 한다”고 덧붙였다.

간담회에 앞서 이 대통령은 이재용 삼성전자 회장을 만나 “해외(출장을) 취소하고 오셨다면서요”라고 물었고, 이에 이 회장은 “당연합니다”라고 답하며 웃음을 지어보였다.