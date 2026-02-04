생활안전‧감염병 분야 전년 대비 각각 1등급 상승... 촘촘한 안전망 통해 구민이 체감하는 안전 도시로 우뚝

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 행정안전부에서 공표한 ‘2025년 지역안전지수’ 평가 결과, 생활안전 분야에서 최고 등급인 1등급을 받았다.

지역안전지수는 행정안전부가 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 6대 분야별 통계자료를 바탕으로 전국 지방자치단체의 안전 수준을 종합 분석해 1~5등급으로 산정하는 지표다.

이번 평가에서 중랑구는 생활안전과 감염병 분야에서 전년 대비 1등급씩 상승했으며, 특히 생활안전 분야에서는 최고 등급인 1등급을 기록했다.

이는 안전 기본 수칙을 일상 속에서 실천한 주민들과 지속적인 안전 관리에 힘써온 구의 노력이 함께 만들어낸 결과다.

중랑구는 이번 결과를 토대로 생활안전 분야의 성과를 안정적으로 유지하는 한편, 교통‧화재‧범죄 등 다른 분야에서도 단계적인 개선을 추진한다.

특히 생활권 중심의 안전 인프라 확충과 취약 요인 관리 강화를 통해 전반적인 지역안전지수 수준을 끌어올린다는 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “생활안전 분야 1등급 달성은 구민의 협조와 선제적 안전 정책이 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 안전하고 행복한 중랑을 만들어 가겠다”고 밝혔다.