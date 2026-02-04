본사 및 12개 지방지원본부 수출 활동 점검 수출희망 1000·AI 무역지원센터 가동

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라는 대전컨벤션센터에서 ‘2026년 코트라 지방 수출·투자유치 전략회의’를 개최했다고 4일 밝혔다.

강경성 코트라 사장은 이 자리에서 본사 주요 실·팀장 및 12개 지방지원본부장들과 5극 3특 지역별 성장엔진 산업에 대한 수출·투자유치 효과를 높이기 위한 방안을 협의했다.

코트라는 지방 기업 수출 확대를 위해 올해 63차례에 걸쳐 해외 무역사절단을 파견하고 150여회의 지방 수출상담회, 판촉전, 지역 특화산업 맞춤형 마케팅 사업을 추진할 계획이다. 이를 위해 지자체 및 유관기관과 협력해 지역별 성장엔진 산업에 대한 수출지원을 확대하고 신규 유망산업도 발굴한다.

올해 새롭게 추진하는 ‘수출희망 1000’ 프로젝트에도 역점을 두기로 했다. 수출희망 1000은 지자체 등과 협력해 지방 소재 수출유망 소기업을 발굴해 지원하는 프로젝트로 지난 1일까지 참가기업을 모집했다. 지난해 시범사업으로 100개사를 지원한 데 이어 올해 200개사 등 향후 5년간 1000개사를 지원한다.

선정된 기업은 수출전문위원을 통한 맞춤형 해외 마케팅 및 수출 실무지원에 더해 해외 온라인 유통망 입점 지원, 거래선 발굴, 샘플 물류비 등을 지원받게 된다.

아울러 전국 20개소에 운영 중인 AI무역지원센터도 지역기업 수출인프라로 활용하고 AI수출비서 시스템을 연내에 구축해 지역기업들이 AI를 활용해 가성비 있게 수출에 나설 수 있도록 할 계획이다.

AI무역지원센터는 AI 설루션을 활용해 수출 희망기업의 제품 분석, 이에 기반한 외국어 숏폼 홍보 콘텐츠 제작, 바이코리아 상품 등록, 바이어·시장 자동 추천 및 연결, 화상상담까지 일괄 지원받을 수 있다.

투자유치 측면에서는 12개 지방지원본부 및 지자체와 협력해 국내외 IR 활동을 강화키로 했다. 지방지역본부 수요조사 결과를 반영해 지역 대표 산업별 맞춤형 해외 투자유치사절단을 35회 파견할 계획이다.

국내에서는 지자체와 협력해 경제자유구역 공동홍보 행사, 제약·바이오 대전 등 지역 특화산업 전시상담회와 연계해 잠재 투자자 대상 홍보활동도 진행한다.

강경성 사장은 지방 수출 확대 및 투자유치를 위해 직접 지역 현장을 찾아 기업 목소리를 듣고 사업 점검 및 독려 활동을 이어나갈 계획이다. 이날 대전을 시작으로 15개 코트라 지방조직(12개 지방지원본부, 2개 분소, 1개 사무소)을 연달아 방문해 5극 3특 지역별 수출기업을 만나 현장 목소리를 반영하겠다고 밝혔다.

이날 첫 번째 방문지로 대전 소재 AI 로봇 기업인 트위니사 공장을 방문했다. 수출지원 사업 효과성을 점검하고 기업 의견을 듣는 한편 미·중·일에 운영 중인 해외IT지원센터를 통한 제조업의 AI 전환 기술 생태계 글로벌화 지원사업을 소개하고 로봇 기업 수출로드쇼(4월 중국), 로봇 수출상담회(5월 베트남·6월 미국) 개최 계획도 전했다.

강경성 코트라 사장은 “전국 현장을 발로 뛰며 지방기업들의 수출을 획기적으로 늘리고, 외국인 투자유치 확대로 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.