취·창업·일자리, 생활복지, 문화교육, 참여소통 4개 분야 30개 사업 청년도전지원사업, 광진형 청년월세 지원, 문화생활바우처 지원 등 78억 투입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 청년의 실질적인 자립과 행복한 삶을 지원하기 위해 ‘2026년 청년정책 시행계획’을 수립하고 본격적인 추진에 나선다.

광진구는 서울시 자치구 가운데 세 번째로 청년 인구 비율이 높은 지역으로, 이러한 지역 특성과 최근 고용 여건 등을 고려해 청년이 안정적으로 사회에 진입하고 자립할 수 있도록 체계적인 청년정책을 마련했다.

구는 올해 ▲일자리·취업·창업 ▲생활복지 ▲문화교육 ▲참여소통 등 4개 분야에서 총 30개 청년정책 사업을 확정, 78억 원의 예산을 투입한다.

먼저 일자리·취업·창업 분야에서는 청년의 취·창업 역량 강화를 위해 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 지원사업과 청년도전지원사업을 추진한다. 특히 청년도전지원사업은 맞춤형 상담과 교육을 통해 구직을 단념한 청년의 구직 의욕을 높이고 취업을 촉진하는 프로그램으로, 참여 청년들의 높은 만족도를 바탕으로 2025년 우수기관으로 선정되기도 했다.

이와 함께 청년 (예비)창업가를 위해 창업공간을 지원하는 ‘청년창업이룸터’를 운영하고, 맞춤형 창업 교육과 온라인 커뮤니티를 제공하는 ‘청년 창업가 관계망 형성 지원 사업’을 통해 창업을 꿈꾸는 청년의 기반 마련에 도움이 될 정책을 펼친다.

생활복지 분야에서는 기준중위소득 50~100% 이하의 일하는 청년을 대상으로 ‘청년내일저축계좌’를 운영해 자산 형성을 돕고, 높은 주거비 부담을 겪는 청년을 위한 광진형 청년월세 지원사업은 올해 지원 인원과 기간을 확대해 추진할 예정이다.

또, 미취업 청년 1인 가구 400명을 대상으로 밀키트, 제철 과일, 간편식품 등을 제공하는 미취업 청년 1인 가구 도시락 지원사업을 통해 주거 안정은 물론 건강한 생활까지 세심하게 챙긴다.

문화·교육 분야에서는 사회초년생 등 소득이 낮은 청년을 대상으로 청년 문화생활바우처 사업을 추진해 연간 500명에게 1인당 10만 원을 지원하여 문화 향유 기회를 확대한다. 또한 서울청년센터 광진에서 운영하는 ‘청년 맞춤형 교육프로그램’을 통해 청년의 역량 강화와 성장을 뒷받침한다.

참여·소통 분야에서는 청년 관련 정책과 일자리 정보를 한눈에 확인할 수 있는 광진구 누리집 내 ‘청년포털’을 운영해 정보 접근성을 높이고, 청년 정책 참여 창구인 ‘광진구 청년네트워크’와 함께 2026년 새롭게 추진하는 ‘대학생 정책기획단’을 통해 청년과의 소통을 한층 강화할 계획이다.

아울러 올해 3월에는 광진구 청년정책의 중심이 될 ‘(가칭)청년복지관’을 개관한다. 청년복지관은 다목적 스튜디오, 음악연습실, 공유주방, 스터디룸 등 다양한 공간을 갖춘 청년 생활 거점으로, 청년의 일상 회복과 역량 성장을 종합적으로 지원할 예정이다.

김경호 광진구청장은 “청년들이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 늘리고 정책의 내실을 다지는 데 주력했다”며 “청년들이 광진구에서 안정적으로 미래를 설계하고 꿈을 현실로 만들어갈 수 있도록 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 말했다.