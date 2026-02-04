鄭 “토론회 생중계 맞지만…비공개 들어주겠다” 더민재 “논의기구서 숙의…지도부 표현 자제해야” 황명선 “선거연대 모색” 강득구 “지선 압승 후 추진”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 조국혁신당과 합당 추진에 공개 반발이 빗발치자 전 당원과 국회의원의 의견을 수렴하겠다며 진화에 나섰다. 민주당 내에서는 초재선 의원들이 모여 혁신당과 합당을 논의하고 있으나, 지방선거 전 합당 추진을 중단해야 한다는 주장이 힘을 얻는 분위기다.

정청래 민주당 대표는 4일 당 최고위원회의에서 “합당에 대해 의원들께서 토론, 간담회 등을 제안해 주고 계신다. 제안해 주신 대로 일정 잡아 진행하겠다”며 “합당 전 과정은 당원 뜻에 달려 있다”고 말했다.

이어 정 대표는 “국회의원과 토론회를 통해 경청의 시간을 갖도록 하겠다. 토론회 전 과정을 생중계하는 게 맞고 그 과정을 당원들께서 지켜봐야 한다고 생각한다”면서도 “그렇지만 국회의원들께서 전 과정을 공개하는 것을 꺼린다고 하니 국회의원들께서 비공개를 원한다면, 원하는 대로 어떤 것도 제가 다 들어드리도록 하겠다”고 말했다.

민주당 의원들은 여러 단위로 모여 합당에 관한 논의를 이어가고 있다. 이날 재선 의원 모임인 ‘더민재’ 의원들은 간담회를 열고 합당 관련 당내 논의 기구를 만들거나 의원총회를 통해 토론과 숙의를 이어가자고 제안했다. 더민재 대표 강준현 의원은 “갈등 국면이 너무 지속돼선 안 된다. 특히 지도부 내에서 과한 표현은 자제하는 게 좋겠다”며 “지도부의 지혜로운 과정 관리가 필요하다”고 말했다.

반면 지난 2일 열린 초선 의원 모임 ‘더민초’ 비공개회의에서는 합당 논의를 중단하자는 의견이 지배적이었다고 한다. 더민초 대표 이재강 의원은 비공개회의 후 “대체적인 의견은 합당 논의를 중단해야 한다는 것이었다. 일부 의견은 지방선거 이후 재논의해 제대로 된 합당 논의를 해야 한다는 것이었다”며 “조속한 시일에 정 대표와 간담회를 가지든지 해서 이 문제를 해결해야 한다고 논의했다”고 말했다.

그러나 합당 논란 내홍은 사그라지지 않고 있다. 이언주 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “많은 지지자가 우려하던 바와 같이 혁신당과의 합당 논란이 벌써부터 차기 대권을 의식한 논의로 번지고 있어서 걱정”이라며 “야당도 아니고, 여소야대도 아니고, 과반 의석을 차지한 강력한 집권여당에서 대통령 지지율이 60% 육박하는 집권여당에서 왜 벌써부터 이런 얘기가 나오는지 괴이하기까지 한 상황”이라고 강하게 비판했다.

의견 수렴 절차에 돌입하려는 정 대표의 제안에도 혁신당과 합당 논의를 중단해야 한다는 주장이 이어고 있다. 황명선 최고위원은 “합당 논의를 멈추는 대표님의 결단을 촉구한다”며 “지방선거 전에는 이번 논의를 계기로 당내 의견을 정리하고 혁신당과는 선거 연대를 모색해 연대의 깊이를 더하면 충분하다”고 했다.

강득구 최고위원은 “합당 논의를 당장 멈춰야 한다. 지방선거 압승 이후에 다시 진행할 것을 공개적으로, 공식적으로 제안한다”며 “혁신당만이 아니라 소나무당까지 합친 진짜 합당을 우리는 지방선거 압승 이후에 추진할 것을 당원 여러분, 국민 여러분께 호소드린다”고 했다.