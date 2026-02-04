[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 설 명절을 맞아 국민 통합과 일상의 회복을 기원하는 뜻을 담은 설 선물을 우리 사회 각계각층에 전달했다고 청와대가 4일 밝혔다.

이번 설 선물에는 국정 2년 차를 맞아 국민 통합과 지역 균형성장, 모두가 체감하는 일상의 회복이라는 국정 방향을 반영했다.

특별 제작된 그릇·수저 세트와 집밥 재료로 구성됐다. 편안한 집밥이 일상이 되고, 소박하지만 따뜻한 한 끼가 국민 모두의 삶에 평온과 위로가 되길 바라는 대통령의 의지를 담았다.

함께 구성된 집밥 재료에는 밥의 기본이 되는 쌀과 잡곡, 설 명절을 상징하는 떡국떡, 그리고 겨울철 따뜻한 국 한 그릇을 떠올리게 하는 매생이·표고채·전통 간장이 들어갔다. ‘5극 3특’ 권역의 특색을 반영하고 지역 균형 발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 담은 것이다.

쌀(대구 달성)과 잡곡(전북 부안 현미, 강원 영월 찰수수, 제주 찰기장), 설 명절을 상징하는 떡국 떡(경남 김해), 겨울철 따뜻한 국 한 그릇을 떠올리게 하는 매생이(전남 장흥)·표고채(충남 청양)·전통간장(경기 양평)으로 구성했다.

이 대통령은 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 함께해 온 주요 인사와 국가를 위해 헌신한 호국 영웅, 어려운 여건 속에서도 희망을 지켜온 사회적 배려 계층 등에게 설 선물을 전달했다.

특히 이번에는 민주유공자와 참전유공자의 배우자도 선물 대상에 포함해 국가를 위해 헌신한 분들과 그 가족에 대한 예우와 존경을 분명히 했다.

이밖에 이 대통령은 선물과 함께 동봉한 카드를 통해 “온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”는 메시지도 전했다.

청와대는 “따스한 밥상으로 하루를 힘차게 시작하고, 편안한 집밥으로 고된 하루를 마무리하는 우리 국민의 평온한 일상을 위해 최선을 다하겠다”는 대통령의 다짐을 설 선물에 담았다고 밝혔다.