‘2026 코리아빌드위크’ 참가 18평 모듈러 주택 ‘AI홈’ 적용

삼성전자가 국내 최대 건축박람회인 ‘2026 코리아빌드위크’에 참가해 AI(인공지능) 홈 기반의 ‘모듈러 홈 솔루션’(사진)을 선보인다.

삼성전자는 4일부터 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 이번 전시에서 국내 최대 목조 모듈러 주택 기업인 ‘공간제작소’와 협업해 59.5㎡ 규모의 모듈러 주택을 전시했다.

코리아빌드위크는 국내외 건축 자재와 기술을 한자리에 소개하는 건설·건축·인테리어 전문 전시회로, 약 900여개 업체가 참가한다.

전시에 적용된 모듈러 홈 솔루션은 턴키 방식으로 제공된다. 입주자는 QR코드 스캔 후 간단한 로그인만으로 삼성전자 AI 홈 서비스를 바로 이용할 수 있다. 공간제작소는 AI 기반 건축 설계와 로봇 자동화 공정을 결합한 스마트팩토리를 통해 연간 1700세대 규모의 모듈러 주택을 생산할 수 있는 역량을 갖췄다.

전시 주택은 현관, 세탁실, 주방, 거실, 드레스룸, 침실, 보안 등 총 7개 공간으로 구성됐다. 방문객들은 귀가부터 휴식, 수면, 안전 관리까지 일상 전반에 걸친 AI 홈 시나리오를 직접 체험할 수 있다.

현관에서는 스마트 도어락과 AI 도어캠이 방문자를 인식해 낯선 움직임이 감지되면 자동으로 녹화를 시작한다. 택배 도착이나 분실 여부도 자동으로 인식해 알림을 제공한다.

세탁실에서는 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’가 사용자의 귀가 시간에 맞춰 세탁과 건조를 완료하고, 드레스룸의 ‘비스포크 에어드레서’와 연동돼 의류 소재에 맞춘 관리가 이뤄진다.

주방에는 ‘비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스’ 냉장고를 비롯해 인덕션, 정수기, 오븐, 후드 등 다양한 주방 가전이 연동돼 식재료 관리와 조리를 돕는다. 박지영 기자