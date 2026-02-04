‘부산 덕후멘터리’…2026년 신작 7,8편 공개 시민소통형 콘텐츠, 시즌 1·2 조회수 289만회

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘부산 덕후’들 이야기를 영화적 감성으로 풀어내며 시즌1·2 총 6편이 누적 조회수 289만 회를 기록한 시민 소통형 콘텐츠 ‘부산 덕후멘터리’의 2026년 신규 시리즈가 공개된다. ‘덕후’는 어떤 분야를 열성적으로 좋아하는 사람을 일컫는 은어다.

부산시는 4일 공식 유튜브 ‘부산튜브’ 채널을 통해 이같이 밝히고, “7편 ‘느린 바이크(슈퍼커브) 덕후’ 편에서는 라이더 겸 유튜버 서미선 씨를 통해 부산 라이딩의 매력을, 8편 ‘철새 덕후’ 편에서는 낙동강 하구를 누비며 탐조 활동을 이어온 중학생 박상윤·여수혁 군의 이야기를 담았다”고 전했다.

7편 주인공 서미선(활동명 서나비)씨는 ‘느린 바이크(슈퍼커브)’를 타고 부산 곳곳을 달리며 여행 콘텐츠를 소개하는 유튜버다. 최고 속도 80km의 바이크로 산·바다·강이 어우러진 길을 따라 달리며 일상의 속도를 조절하고 삶의 의미와 리듬을 다시 찾아가는 과정을 따뜻하게 담아냈다.

8편 주인공 박상윤·여수혁 군은 부산 낙동강 철새 도래지 탐조 활동을 이어온 중학생으로, 지금까지 약 3만5000장의 철새를 사진으로 기록했다. 특히 두 학생은 지난해 한국 미기록종인 ‘큰꼬리찌르레기사촌(Great-tailed Grackle)’를 부산 강서 명지동에서 최초로 발견했고, 국립공원공단 박종길 박사와 함께 관찰·연구해 한국조류학회지 관찰 보고서에 공동 저자로 이름을 올렸다. ‘큰꼬리찌르래기사촌’이라는 한글명도 최초 관찰자 여 군이 지었다.

‘철새 덕후’ 편에서는 글로벌 환경 도시 부산의 면면과 아름다운 자연경관도 살펴볼 수 있다. 부산시는 지난해 ‘그린 월드 어워즈(Green World Awards)’에서 을숙도 생태복원 프로젝트로 금상을 수상했다.

시는 이날 메인 예고편 공개를 시작으로 6일 7편 ‘느린 바이크(슈퍼커브) 덕후’ 편, 17일 8편 ‘철새 덕후’ 편을 설 명절 특집으로 선보일 예정이다. 영상은 시 공식 유튜브 채널 ‘부산튜브(www.youtube.com/@Busan_is_good)’에서 볼 수 있다.

원영일 부산시 대변인은 “이번 시리즈는 부산 덕후의 진솔한 이야기를 통해 ‘재미있는 부산’과 ‘글로벌 환경 도시 부산’의 매력을 담았다”며 “시민의 시선으로 ‘다시 태어나도 살고 싶은 부산’의 가치를 함께 발견할 수 있는 콘텐츠를 꾸준히 제작하겠다”고 밝혔다.