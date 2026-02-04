[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력 인재개발원이 아시아개발은행(ADB)이 추진하는 파키스탄 전력 분야 인력양성 교육 담당 기관으로 선정됐다.

한전은 ADB 주관 국제 경쟁입찰에서 9개국 11개 기관을 제치고 자사 인력개발원이 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

한전은 프랑스의 EDF, 이탈리아의 CESI 소속 교육기관 등이 참여한 수주 경쟁에서 기준점(750점)을 크게 웃도는 891점을 기록하며 최종 사업자가 됐다.

특히 실시간으로 복잡한 배전망을 감시·제어하는 차세대 배전운영시스템(ADMS)이 파키스탄 관계자들의 관심을 끌었다고 회사 측은 설명했다.

교육은 4월 12일부터 9월까지 파키스탄 공무원 및 공기업 임직원 80여명을 대상으로 총 4회에 걸쳐 한전 인재개발원에서 이뤄질 예정이다.

주요 교육 내용은 재생에너지 망접속, 에너지저장장치(ESS), 가상발전소(VPP), 지능형 검침 인프라(AMI), ADMS 등이다.

이론 교육에 그치지 않고 한림해상풍력, HVDC 변환소, 배전스테이션 등 한국의 전력 설비를 직접 둘러보는 견학 일정도 포함됐다.

한전 인재개발원은 2003년 필리핀을 시작으로 2024년까지 총 41개국, 1천428명의 글로벌 인재를 양성해 왔다.

지난해에는 ADB 등 관계기관에 신흥국 대상 전력 분야 교육을 먼저 제안해 인도네시아, 스리랑카, 방글라데시에 대한 교육을 진행했다.