초고난도 공사 우려 직접 불식 나서 “기술력·경험으로 충분히 극복” 자신 “2년간 토목 시공능력 연속 1위 보유”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 4일 가덕도신공항 부지 조성 공사 입찰을 앞두고 “최종 시공 컨소시엄으로 선정될 경우 공사 수행에 전혀 문제가 없다”고 밝혔다.

대우건설은 이날 자료를 통해 “일부에서 우려하는 연약지반의 초고난이도 공사라는 점은 회사가 보유한 기술력과 경험을 통해 충분히 극복할 수 있다”며 이같이 말했다.

대우건설은 “해상공항인 가덕도신공항 부지조성공사가 기본적으로 항만공사와 성격이 같다”며 “지난 2년간 시공능력평가에서 토목분야 연속 1위를 기록했고, 항만공사 분야에서는 3년 연속 1위라는 압도적인 경험과 실적을 보유하고 있다”고 강조했다.

현재 시공 중인 이라크 알포 신항만 공사를 언급하며 “초연약지반을 매립하며 건설되는 곳임에도 대우건설은 부등침하를 성공적으로 제어하며 시공하고 있다”며 “이라크 현지의 연약지반 특성에 적합한 여러 공법들과 정밀 계측 시스템 , 역해석 기술 등을 도입해 땅 속의 위험 요소를 우수하게 관리했다”고 설명했다.

이어 “스마트기술과 최적화된 공법의 결합은 척박한 지질 환경을 기술력으로 극복한 대우건설의 위상을 글로벌 시장에 다시 한 번 확실히 각인시키는 계기가 되고 있다”고 부연했다.

대우건설은 ‘부산-거제간 연결도로(거가대로)’ 공사를 진행하면서 가덕도에서 저도까지 구간을 세계 최장 규모의 침매터널로 시공한 경험을 가지고 있다는 점도 강조했다.

개통 15년이 넘은 거가대로는 국내 최초의 해저 침매터널로 시공됐으나 부등 침하나 누수, 결로와 같은 문제가 발생하지 않았다는 설명이다. 이외에도 대우건설은 “부산신항 서측컨테이너부두, 진해신항남측방파호안, 진해신항투기장호안공사, 동해신항광석부두 현장 등을 수행했다”며 “항만공사와 관련한 다양한 경험과 노하우를 축적한 항만공사 1위 기업으로 자리매김했다”고 전했다.

대우건설은 가덕도신공항 부지조성공사 입찰을 준비하며 이미 사업부지의 지반조사를 마친 상태다. 기존 거가대로를 시공하며 획득한 정보, 사업발주를 위해 기본계획에서 준비된 자료에 더해 지반조사 결과를 추가하면서 기존 설계안을 개선 중이다. 대우건설은 연약지반처리 대안공법으로 매립공법 변경 및 준설치환 공법을 고려 중인 것으로 알려졌다.

풍부한 인력도 확보한 상태다. 대우건설은 “공구 분할을 통해 여러 지점에서 동시에 공사를 수행할 계획을 수립하며, 적기 준공을 위한 인력과 장비 수급에도 만전을 기하고 있다”며 “자사 토목기술자로만 1000여 명의 인력을 보유 중이고 상당수가 해상 항만공사에 대한 경험을 가지고 있다”고 말했다.

마지막으로 대우건설은 “컨소시엄이 시공사업자로 선정되면 수많은 경험과 실증을 통해 얻어진 기술경쟁력을 통해 국책사업을 성공적으로 완수하기 위한 모든 노력을 다할 것”이라고 덧붙였다.

지난 16일 마감된 가덕도신공항 부지 조성 공사 입찰참가자격사전심사(PQ) 서류 제출에는 대우건설 컨소시엄이 단독 응찰했다. 국가계약법상 국가를 당사자로 하는 계약은 경쟁 입찰이 원칙이지만, 단독 입찰로 2회 이상 유찰 시 수의계약이 가능하다. 2차 PQ 입찰의 서류 제출 마감은 오는 6일이다.