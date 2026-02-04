‘2026 코리아빌드위크’ 참가 18평 모듈러 주택에 적용된 AI 홈 귀가부터 세탁∙수면∙보안까지 체험가능

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 국내 최대 건축박람회인 ‘2026 코리아빌드위크’에 참가해 AI(인공지능) 홈 기반의 ‘모듈러 홈 솔루션’을 선보인다.

삼성전자는 4일부터 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 이번 전시에서 국내 최대 목조 모듈러 주택 기업인 ‘공간제작소’와 협업해 59.5㎡ 규모의 모듈러 주택을 전시했다.

코리아빌드위크는 국내외 건축 자재와 기술을 한자리에 소개하는 건설·건축·인테리어 전문 전시회로, 약 900여개 업체가 참가한다.

전시에 적용된 모듈러 홈 솔루션은 턴키 방식으로 제공된다. 입주자는 QR코드 스캔 후 간단한 로그인만으로 삼성전자 AI 홈 서비스를 바로 이용할 수 있다.

공간제작소는 AI 기반 건축 설계와 로봇 자동화 공정을 결합한 스마트팩토리를 통해 연간 1700세대 규모의 모듈러 주택을 생산할 수 있는 역량을 갖췄다.

전시 주택은 현관, 세탁실, 주방, 거실, 드레스룸, 침실, 보안 등 총 7개 공간으로 구성됐다. 방문객들은 귀가부터 휴식, 수면, 안전 관리까지 일상 전반에 걸친 AI 홈 시나리오를 직접 체험할 수 있다.

현관에서는 스마트 도어락과 AI 도어캠이 방문자를 인식해 낯선 움직임이 감지되면 자동으로 녹화를 시작한다. 택배 도착이나 분실 여부도 자동으로 인식해 알림을 제공한다. 외출 시에는 홈캠이 자동 녹화를 시작하고, 창문 열림 감지 시 외부 침입 알림을 발송한다.

세탁실에서는 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’가 사용자의 귀가 시간에 맞춰 세탁과 건조를 완료하고, 드레스룸의 ‘비스포크 에어드레서’와 연동돼 의류 소재에 맞춘 관리가 이뤄진다.

주방에는 ‘비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스’ 냉장고를 비롯해 인덕션, 정수기, 오븐, 후드 등 다양한 주방 가전이 연동돼 식재료 관리와 조리를 돕는다. 냉장고는 내부 식재료를 인식해 자동으로 목록을 생성하는 ‘AI 푸드매니저’와 음성 명령으로 문을 여는 ‘오토 오픈 도어’ 기능을 갖췄다.

거실에서는 스마트싱스 ‘맵뷰’ 기능을 통해 가전과 조명, 블라인드 등을 한눈에 확인하고 제어할 수 있으며, 스마트폰으로 가전을 간편하게 조작하는 ‘빠른 리모컨’ 기능도 제공된다. 침실에서는 취침 루틴에 따라 조명과 냉난방이 자동 조절되고, 갤럭시 워치와 연동해 수면 환경 분석과 개선 제안도 이뤄진다.

화재, 누수, 문 열림 등을 실시간으로 모니터링하는 안심 솔루션과 함께 단독주택 거주자를 위한 에너지 관리 기능도 강조됐다. 스마트싱스의 AI 절약모드를 활용하면 사용 패턴과 주변 환경에 맞춰 세탁기는 최대 60%, 에어컨은 최대 30%까지 에너지 절감이 가능하다.

삼성전자는 지난해 9월 독일 ‘IFA 2025’에서 삼성물산과 함께 글로벌 B2B 시장을 대상으로 모듈러 홈 설루션을 처음 공개한 데 이어, 11월에는 한국토지주택공사(LH)와 협업해 국내 공동주택으로 적용 범위를 넓힌 바 있다.

양혜순 삼성전자 DA사업부 부사장은 “이번 전시를 통해 실제 주거 환경에서 AI 홈이 제공하는 가치와 가능성을 보다 구체적으로 체험할 수 있다”며 “다양한 주거 형태에 유연하게 적용 가능한 모듈러 홈 솔루션으로 사용자 중심의 주거 혁신을 이어가겠다”고 말했다.