포스코·포스코DX·포스코기술투자·페르소나 AI MOU 작업자-로봇 협업으로 중후장대 피지컬 AI 확산

[헤럴드경제=차민주 기자] 포스코그룹이 페르소나 AI(Persona AI)의 휴머노이드 로봇을 철강제품 물류관리에 적용하는 프로젝트를 추진한다.

4일 포스코그룹은 지난 3일 포스코DX 판교사옥에서 포스코, 포스코DX, 포스코기술투자, 페르소나 AI 등 4개사 관계자가 참석한 가운데 산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 포스코는 휴머노이드 로봇 도입이 가능한 제철소 작업 개소를 발굴하고, 현장 적용성 평가를 담당한다. 포스코DX는 로봇 자동화 시스템 설계·구축, 제철소 특화모델 공동개발을 맡는다. 포스코기술투자는 아이디어나 기술의 실현 여부를 판단하고자 미리 시험해 보는 과정인 사업 검증(PoC, Proof of Concept) 수행을 지원한다. 페르소나 AI는 중후장대 산업현장에 적합한 휴머노이드 로봇 플랫폼 개발을 담당한다.

이어 포스코그룹과 페르소나 AI는 2월부터 제철소에서 생산하는 철강재 코일의 물류관리에 페르소나 AI의 휴머노이드 로봇 사업 검증을 추진한다. 무게가 수십 톤에 달하는 압연 완성품 코일을 하역하기 위해서는 크레인 작업이 필요하다. 이에 따라 휴머노이드 로봇은 크레인 벨트를 코일에 체결하는 작업을 현장 작업자와 협업한다.

포스코DX는 휴머노이드 로봇으로 작업자의 안전도 예방할 수 있다고 설명했다. 20~40톤 무게의 코일을 다루는 물류 작업은 사고 위험이 큰 데다 반복 작업으로 인한 근골격질환이 발생할 수 있다. 휴머노이드 로봇을 투입해 해당 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다고 포스코DX는 밝혔다.

앞서 포스코그룹은 지난해부터 이송·자재 준비 등 터미널 물류 공정에 휴머노이드 로봇 도입을 검토해 왔다. 이번 실증으로 휴머노이드 로봇의 기계적 안전성과 작업자와의 협업 가능성이 확인되면 현장 투입 규모를 확대한단 방침이다.

한편, 페르소나 AI는 저명한 로봇 공학자와 업계 전문가가 지난 2024년에 설립한 미국 휴머노이드 로봇 스타트업이다. 페르소나 AI는 NASA의 로봇 핸드 기술을 확보해, 미세부품 조립부터 고중량 핸들링까지 가능한 정밀 제어 기능을 구현한다. 포스코그룹은 이번 협약에 앞서 페르소나 AI에 지난해 총 300만 달러를 투자했다.