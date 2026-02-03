[헤럴드경제(예천)=김병진 기자] 김학동 예천군수는 3일 대구·경북 행정통합 논의와 관련해 “지역 간 형평성과 도청신도시 완성이 전제되지 않는 통합에는 동의할 수 없다”며 신중한 입장을 분명히 했다.

김 군수는 이날 오후 예천군청 5층 대강당에서 열린 2026년 언론인 간담회에서 “대구·경북 행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 지역의 미래가 걸린 중대한 사안”이라며 “특정 지역에 유리한 방향으로 추진된다면 예천군을 비롯한 경북 북부권은 결코 동의하기 어렵다”고 밝혔다.

그는 특히 경북도청 소재지인 예천의 역할과 위상에 대한 명확한 보장이 필요하다고 피력했다.

김 군수는 “행정통합 논의 과정에서 도청신도시 완성과 행정 중심성 확보, 재정 지원과 자치권 보장이 분명히 담보돼야 한다”며 “이 같은 전제가 없는 통합은 지역 균형발전을 훼손할 수 있다”고 지적했다.

이어 “행정통합이 수도권과 경쟁하기 위한 방안이라는 명분은 이해하지만 통합 이후 경북 북부권이 소외된다면 이는 또 다른 불균형을 낳는 결과가 될 것”이라며 “이 같은 뜻을 최근 이철우 경북도지사를 만나 분명히 전달했다. 그렇게 된다면 지사나 저나 후손들에게 큰 죄를 짓는 것”이라고 했다.

김 군수는 일각에서 제기되는 ‘행정통합 협상력 부족’ 지적에 대해서도 강하게 반박했다. 그는 “단체장 협의체를 통해 충분히 의견을 모으고 있으며 이러한 문제의식은 이미 도지사와도 공유했다”며 “필요하다면 직접 머리를 맞대고서라도 예천의 입장을 끝까지 관철하겠다”고 밝혔다.

또 “행정통합은 속도의 문제가 아니라 방향의 문제”라며 “군민의 의견 수렴 없이 졸속으로 추진되는 통합에는 분명히 반대한다”고 선을 그었다.

특히 이날 김학동 군수는 아이들은 우리의 미래로, 전국 최고 수준의 교육환경 조성을 위해 행정의 모든 것을 쏟아 붙겠다고 강조했다.

그는 “아이들을 위한 것이라면 전국에서 시행하고 있는 모든 좋은 정책이 있다면 예천으로 끌어오겠다”며 “아이사랑 학부모대학을 운영하고 있으며 헤럴드를 통한 원어민 어린이 영어교실 운영도 준비하고 있다”고 말했다.

더불어 3선 출마 여부에 대해서는 “죽기 살기로, 열정적으로 정말 열심히 일했다. 하지만 코로나19 사태, 수해 등으로 못한 일이 많다. 최근에는 경북·대구 행정통합 문제까지 불거졌다. 행정의 단절이 있어선 안된다”며 “태풍이 불고 폭풍이 칠 때 선장을 바꿔서 좋을 일이 뭐가 있겠느냐”고 반문, 출마를 공식화 했다.

한편 이날 간담회에서 김 군수는 2026년 군정 운영 방향으로 중단 없는 도청신도시 발전, 원도심 정주여건 개선, 문화와 배움으로 완성하는 행복도시 구현, 농업·농촌 대전환 추진 등을 제시했다.