강 의원, 조사 마치고 “국민 여러분께 사죄” ‘불체포 특권 유지하냐’는 질문엔 묵묵부답

[헤럴드경제=이용경 기자] 김경 전 서울시의원으로부터 1억원의 공천헌금을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 경찰에 두번째로 출석해 11시간이 넘는 장시간 조사를 마치고 귀가했다.

강 의원은 이날 오전 9시30분께 서울 마포구에 있는 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석해 11시간에 걸친 조사를 받고 오후 8시45분께 조사실을 나왔다.

강 의원은 취재진에 “(경찰 조사에) 충실하게 임했다. 이런 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐 드린 점 다시 한번 고개 숙여 사죄드린다”고 말한 뒤 차를 타고 떠났다.

경찰은 이날 강 의원을 상대로 그의 전 보좌관인 남모 씨, 김 전 시의원과 1억원 수수 전후 상황에 대해 조사했다. 특히 진술이 엇갈리는 대목들을 집중적으로 캐물은 것으로 전해졌다.

경찰은 이날까지 공천헌금 의혹 조사를 사실상 마무리하고 강 의원과 관련자들에 대한 신병 확보 여부를 검토하는 것으로 알려졌다.

다만 강 의원은 국회 회기 중 국회 동의 없이 체포·구금되지 않는 불체포 특권이 있다. 그는 ‘불체포 특권을 그대로 유지할 것이냐’는 취재진 질문에 답하지 않았다.