[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 4일 오후 10대 그룹 총수들을 청와대로 초청해 간담회를 가질 예정이다.

이날 열리는 간담회에서 이 대통령은 그룹 총수들을 향해 청년일자리 창출과 지방투자 확대를 당부할 방침이다.

간담회에는 삼성, SK, 현대자동차, LG, 롯데, 포스코, 한화, HD현대, GS, 한진 등의 오너 경영인이 참석한다.