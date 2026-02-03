키즈오토파크 운영·취약계층 지원 노사, 2005년부터 총 580억원 기부

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 현대자동차 노사가 3일 울산시청에서 ‘2026년 설맞이 사회공헌 기부금 전달식’을 가지고 지역 내 사회복지기관과 봉사단체에 12억2300만원을 기탁했다.

이날 행사에는 현대차 국내생산담당 최영일 부사장, 금속노조 현대차지부 이종철 지부장, 김두겸 울산시장, 전영도 울산사회복지공동모금회 전영도 회장, 김종길 울산시자원봉사센터 이사장 등이 참석했다.

이 기금은 ▷어린이 교통안전문화 확산을 위한 키즈오토파크 운영(5억2300만원) ▷울산시자원봉사센터 연계 임직원 봉사활동 운영(3억원) ▷지역 내 사회복지시설 및 취약계층 지원(4억원) 등에 활용될 예정이다.

현대자동차 노사는 지난 2005년부터 지역사회 발전과 취약계층을 돕기 위한 사회공헌기금을 조성해 지금까지 580억원을 기부했다.

현대차 관계자는 “이번 전달식으로 나눔 문화가 지역사회에 더욱 확산되어 모든 이웃들이 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있길 바란다”며 “현대차 노사는 올해도 지역사회에 긍정적인 영향력을 끼칠 수 있는 다양한 사회공헌사업을 전개하겠다”고 밝혔다.