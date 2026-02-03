[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 후보군이자 친이재명(친명)계로 분류되는 한준호 더불어민주당 의원은 3일 정청래 대표에 “조국혁신당과의 합당 결정을 6·3 지방선거 이후로 넘기자”고 촉구했다. 아울러 당원 참여형 공식 논의기구를 먼저 설치해 합당에 대한 당원 의견 수렴을 거쳐야 한다고 밝혔다.

한 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지금은 결론을 내릴 때가 아니다”라며 “논의는 필요하지만, 결정을 내려야 한다면 지방선거 이후에 해야한다”고 밝혔다.

그는 지난 1일 기자회견에 이어 한 차례 더 정 대표에게 ‘혁신당과의 합당을 우선 멈춰야 한다’고 압박에 나섰다.

한 의원은 “지방선거 전까지 당원 참여형 공식 논의기구를 설치해 충분한 숙의와 토론을 진행하자”며 “그 기구에서 합당의 필요성과 한계, 정치적 효과와 부담, 국정과 향후 당 정체성에 미칠 영향을 차분하게 점검하자”고 말했다.

그러면서 “합당은 당의 진로와 정치 지형을 바꿀 수 있는 매우 중대한 선택”이라며 “그렇기 때문에 속도보다 과정이 중요하다”고 강조했다.

이어 “결론을 앞세운 논의는 당원의 판단을 제한하고 당에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있다”면서 “최근의 합당 논의는 당 내부의 논쟁을 키우는 방향으로 전개되고 있는 것이 현실”이라고 짚었다.

아울러 “문제의 핵심은 절차이며, 현재 제시되는 방식은 충분한 설명 없이 ‘전 당원 투표’라는 결론부터 제시된 상태”라며 “이러한 상태에서 찬반 선택부터 요구된다면 숙의는 형식에 그칠 수밖에 없고 결정의 책임 또한 흐려질 수밖에 없다”고 우려했다.

한 의원은 “이 같은 방식의 합당이 당내 갈등과 분열을 유발할 수 있다”는 점을 언급하면서 지방선거에도 도리어 악영향을 끼칠 수 있다고 밝혔다.

한 의원은 “예전 이재명 대통령이 당 대표였던 시절엔 이견이 표출되면 논의를 멈추고, 장고하고, 토론을 거쳐 결론을 내는 방식으로 진행했다”며 “그것이 민주당을 발전시키는 하나의 큰 틀로 작동했다”고 강조했다.