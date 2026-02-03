유·초·중·고·특수학교 대상 보조금 총 63억 지원

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)은 교육복지 확충을 위해 교육 분야에 총 63억원의 예산을 편성하고, 관내 유·초·중·고·특수학교 69개교를 대상으로 보조금 등 각종 지원 사업을 본격 추진한다고 3일 밝혔다.

교육 분야 보조금은 지방자치단체가 각급 학교와 유치원 등에 지급하는 재정적 지원으로, 학교의 교육 및 복지 프로그램 지원, 교육 환경 개선, 지역 특색 교육사업 등에 사용된다.

군은 먼저 교육경비 지원 분야로 총 15개 사업에 36억1000만원을 지원한다. 세부적으로는 ▷보편적 교육복지사업으로 중·고교 신입생 교복 지원, 학교 급식 경비, 고교 무상교육 등에 18억700만원 ▷학교 프로그램 지원 사업으로 농산어촌 방과 후 학교 운영비, 학교 프로그램 협력 사업, 초등학교 생존 수영 등에 6억2400만원 ▷학교 환경 개선 및 교육청–지자체 통학 지원 사업, 기회균등 대상자 기숙사 운영비 등에 11억7900만원을 지원한다.

다음으로 ‘양평교육 채움 100–경기공유학교’ 분야에는 총 19개 사업에 30억3500만원을 지원한다. 세부사업으로는 ▷교육 기회 채움 100에 22억7600만원 ▷사람의 가능성 100 성장 지원에 1억7400만원 ▷친환경 교육 생태계 100에 1억200만원을 지원해, 타 지역과 차별화된 양평군만의 지역 특색 교육사업을 추진할 계획이다.

군은 오는 3월 말까지 교육경비 보조금을 지원할 예정이며, 특히 초등학교 5학년과 중학교 1학년 학생 약 1800명을 대상으로 양평 특색 교육사업인 ‘글로컬 Teen Teen Go’ 사업을 4월부터 본격 추진할 계획이다. 이 사업은 경기미래교육원과 연계해 양질의 외국어 교육 기회를 제공함으로써 학생들의 외국어 역량 강화를 도모하기 위해 추진된다.

전진선 양평군수는 “교육에 대한 지원은 양평의 미래를 이끌어 갈 학생들을 위한 가장 가치 있는 투자”라며 “학교 현장의 요구를 반영한 다양한 지원과 양평군만의 특색사업을 지속적으로 발굴·추진해 학생들이 양질의 교육을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.