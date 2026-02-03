10만원 해외결제 2만 머니 제공 바로 요금제+트래블GO 체크카드

SK텔레콤은 하나카드와의 제휴를 통해 T로밍과 ‘트래블GO 체크카드’ 이용 고객을 위한 특별 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

특별 프로모션은 바로(baro) 요금제에 가입하고 해외에서 하나카드 ‘트래블GO 체크카드’로 10만원 이상 결제한 고객에게, 현금처럼 사용할 수 있는 2만 하나머니(1인 1회)를 다음 달 말 지급하는 것이 골자다. 프로모션은 오는 3월 31일까지 진행된다.

트래블GO 체크카드는 하나금융그룹이 ‘비자’와 제휴해 출시한 여행 특화 체크카드다. 모바일 앱으로 전 세계 어디서나 24시간 실시간 환전 및 해외 결제가 가능하다.

프로모션 참여는 T월드 혹은 하나페이 앱 내 이벤트 배너 접속 뒤 ‘이벤트 참여하기’를 누르면 된다. 이후 해외에서 바로 요금제 이용 중 이벤트 페이지의 ‘T로밍 미션’ 버튼을 누른 시점부터 실적이 산정된다.

SK텔레콤은 특별 프로모션이 설 연휴 기간 중 해외여행을 떠나는 고객들에게 유용할 것으로 기대하고 있다.

특히 가족 여행객은 바로 요금제에 3000원만 추가하면 최대 5명까지 데이터를 나눠 쓸 수 있는 ‘가족 로밍’을 이용할 수 있다. 예를 들어 4인 가족이 ‘바로 6㎇(3만9000원)’ 요금제와 가족 로밍을 함께 이용하고, 2만 하나머니 혜택까지 받으면 체감 비용은 인당 약 5500원 수준까지 낮아진다는 게 SK텔레콤의 설명이다.

아울러 SK텔레콤은 바로 요금제 이용 고객을 위한 부가 혜택도 강화하고 있다. 우선 출국 직후 비행기 안에서부터 끊김이 없는 통신 서비스를 이용할 수 있도록, T 기내 와이파이 서비스(대한항공·루프트한자·에어캐나다·에티하드) 20% 할인 혹은 무료 이용 혜택을 오는 3월 31일까지 연장한다.

또 ‘클럽T로밍’을 통해 공항 버스·라운지 및 현지 맛집 할인은 물론, 귀국 후 국내에서 사용할 수 있는 당근머니·다이소 할인권(각 5000원 상당, 택 1) 등 총 5만원 상당의 혜택이 제공된다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 “여행 성수기를 맞아 해외로 떠나는 고객들이 통신과 결제에서 혜택을 누릴 수 있도록 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 고객들이 해외에서 부담 없이 통신 서비스를 이용할 수 있도록 T로밍을 지속 고도화하겠다”고 밝혔다. 고재우 기자