선수 각각의 얼굴과 이름 전면 내세워 “국민적 공감과 응원 확산되길 기대”

LG그룹의 광고계열사인 HSAD가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 대한체육회 공식 파트너사 업비트의 ‘팀코리아’ 응원 헌정 영상(사진)을 공개했다.

3일 HSAD에 따르면 이번 영상은 ‘국가대표’라는 이름으로 태극마크를 달고 세계 무대에 서는 선수들에게 바치는 헌사의 의미를 담아 제작됐다. 화려한 슬로건 대신 선수 한 명 한 명의 얼굴과 이름, 그리고 그들이 지나온 도전의 시간을 전면에 내세운 것이 특징이다.

영상에는 링크와 빙판, 슬로프 위에서 한계에 도전하는 대한민국 국가대표 선수들의 실제 경기와 훈련 장면이 담겼다. 세계 무대에 오르기까지 선수들이 견뎌온 긴장과 노력의 순간을 있는 그대로 보여주며, 결과보다 과정과 도전에 집중하는 메시지를 전한다.

특히 ‘국가를 대표한다는 이유 하나만으로 넌 이 축제의 주인공이 되기 충분하니까’라는 카피를 통해 팀코리아라는 이름으로 도전하는 선수 개개인의 용기와 도전정신을 조명했다.

HSAD는 이번 헌정 영상에 앞서 지난 1월 23일 피겨스케이팅 국가대표 차준환 선수가 출연한 업비트 응원 캠페인 광고를 공개하며 캠페인의 포문을 열었다. 해당 영상은 “잠깐, 이 점프가 성공할까? 그건 이미 도약하는 순간에 알아. 이 점프는 성공”이라는 내레이션을 통해 완벽한 한 순간을 위해 반복된 수많은 도전과 노력을 담아냈다. 박지영 기자