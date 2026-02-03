기존 ‘라이프인부산(Life in Busan)’ 전면 개편 57개 언어로 외국인이 많이 찾는 생활정보 제공

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산에 사는 외국인들의 정착에 필요한 모든 것이 담긴 새 통합 플랫폼이 오픈했다.

부산시는 기존 ‘라이프인부산(Life in Busan)’을 전면 개편한 ‘마이부산(My Busan)’을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

기존 ‘라이프인부산’은 2006년부터 최신 뉴스, 부산생활정보, 교육정보 등을 발간물 형태로 제공하다가 2015년부터는 정보 접근성을 높이기 위해 웹페이지로 전환했다.

10년 만에 ‘마이부산’으로 전면 개편한 것은 흩어져 있던 부산 정보를 이용자 중심으로 제공해 외국인들이 더 쉽고 편리하게 이해할 수 있도록 하기 위해서다. 외국인들이 부산에서 생활하며 가장 많이 찾는 생활정보, 행정, 비자, 의료, 교육, 취·창업, 정착지원, 대학 등 주요 생활정보를 57개 언어로 제공한다.

플랫폼 이름 ‘마이부산’은 유학생이나 근로자 등 외국인 주민들이 부산을 ‘내 삶이 자리잡은 공간’, ‘나의 부산’으로 느낄 수 있도록 하겠다는 비전을 담았다.

‘마이부산’은 외국인들의 정보 접근성을 높이기 위해 필수 콘텐츠를 확대하고 카테고리 구조를 세분화하는 한편 한·영 병기를 강화했다. 특히 외국인 유학생의 원활한 초기 적응과 정착 지원을 위한 가이드 ‘스터디인부산(Study in Busan)’ 카테고리를 신설해 부산 지역 대학 정보와 대학별 유학생 지원 제도, 유학생 단계별 가이드 등을 제공한다.

박형준 시장은 “부산에 처음 온 외국인들이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 얻을 수 있는 외국인 통합 플랫폼으로 기능해 주기 바란다”며 “외국인에게도 살고 싶은 부산이 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.