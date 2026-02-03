미래 과학기술 인재 양성 지원 오랜 금융 동반자 관계 재확인

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 2일 키스트미래재단에 과학기술 발전과 미래 인재 육성을 위한 과학기술나눔기금 10억원을 전달했다고 3일 밝혔다.

기금은 ▷국가·사회적 난제 해결을 위한 석학 연구자 육성 ▷유망 신진 연구자 발굴·육성 ▷미래 과학기술 인재 양성을 위한 장학사업 ▷개발도상국 과학기술 발전을 위한 연수·교육 프로그램 운영 등에 폭넓게 활용될 예정이다.

키스트미래재단은 한국과학기술연구원(KIST)의 설립 취지를 계승해 과학기술의 공공성과 사회적 가치 확산을 목표로 연구지원과 인재육성을 추진하고 있는 재단이다.

우리은행은 1966년 KIST 설립 초기부터 금융 파트너로 인연을 맺어왔다. 이번 기탁은 오랜 동반자 관계를 바탕으로 과학기술 분야의 사회공헌을 한층 강화하기 위해 마련됐다.

조세형 우리은행 기관그룹장은 “이번 기금이 연구와 인재가 선순환하는 생태계를 조성하고 생산적 금융의 밑거름이 될 과학기술 인재를 키워내는 소중한 마중물이 되기를 기대한다”고 말했다.