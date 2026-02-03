[헤럴드경제=함영훈 기자] 지난 겨울 서울 도심에서 개최한 ‘2025 서울빛초롱축제’와 ‘2025 광화문 마켓’에 총 740만 명의 관람객이 찾은 것으로 집계됐다.

이는 세계적인 겨울 축제인 중국 ‘하얼빈 빙설대세계’ 관람객 약 356만명(2024~2025년 기준, 68일간 운영), 일본 ‘삿포로 눈축제’ 관람객 약 232만명(2025년 기준, 8일간 운영)을 뛰어넘는 성적으로, 서울빛초롱축제와 광화문 마켓이 명실상부한 아시아 대표 겨울 축제가 된 것이다.

서울관광재단은 3일 ‘2025 서울빛초롱축제’와 ‘2025 광화문 마켓’의 역대급 성과는 세련되면서도 요즘 감성을 반영한 행사 구성, 이를 뒷받침하는 촘촘한 기획, 체계적인 홍보 전략이 주요하게 작용했으며, ‘서울윈터페스타’와 연계 운영되어 시너지 효과를 극대화한 덕분이라고 분석했다.

서울관광재단 길기연 대표이사는 “서울빛초롱축제와 광화문 마켓의 콘텐츠 완성도를 지속적으로 높이고, 민간 및 지자체와의 협업을 더욱 강화하여 세계적인 겨울 축제로 자리매김해 나갈 계획”이라며, “이를 통해 비수기 관광 수요를 안정적으로 확대하고, 서울 겨울 관광 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

다음은 서울관광재단이 밝힌 축제 콘텐츠와 성공 비결.

‘2025 서울빛초롱축제’는 서사가 돋보이게 구성되어 눈길을 끌었다. 청계광장부터 삼일교 방향으로 걸어가면 서울의 빛이 처음 들어왔던 과거부터 AI가 생각한 청계천의 미래 모습까지 시간순으로 볼 수 있었다. 이색적인 전통 한지 등(燈), 미디어아트, 안개와 LED를 활용한 오로라 등 다양한 기술을 접목하여 콘텐츠의 외연을 확장한 점이 흥행 요소로 꼽힌다.

‘2025 광화문 마켓’은 도심 속 대표적인 ‘무료 크리스마스 명소’로 입소문을 타며 큰 인기를 얻었다. 유럽 크리스마스 마켓의 감성과 이색 먹거리, 회전목마 등 체험 요소를 강화한 기획·운영으로 관람객들을 끌어들였다.

‘2025 서울윈터페스타’는 서울빛초롱축제와 광화문 마켓을 비롯해 서울라이트 광화문, 서울광장 스케이트장, 서울콘, 제야의 종 타종행사, 서울라이트 DDP 등 도심 전역에서 다양한 겨울철 콘텐츠를 연계 운영하는 서울 대표 통합형 겨울 축제이며, 축제 기간 중 총 1천 98만 명이 방문해 전년 대비 2배 이상 관람객이 증가했다.

청계천과 우이천 일대에서 열린 ‘2025 서울빛초롱축제’는 서울의 겨울밤을 배경으로 ‘꿈’과 ‘마법’을 주제로 한 빛 조형물 전시를 선보이며 도심형 야간 관광 콘텐츠로 운영됐다. 수변 공간을 활용한 빛 연출을 통해 연말연시 시민과 관광객의 발길을 끌었다. 37일간 총 383만 명의 관람객이 방문해 전년 대비 관람객 수가 55% 증가했고, 서울의 겨울을 대표하는 콘텐츠로 자리잡았다.

특히 서울빛초롱축제에서 포켓몬코리아와 협력해 선보인 전시는 100마리의 잉어킹과 갸라도스를 탄 피카츄 등 이색적인 볼거리로 관람객들의 큰 관심을 모았다.

광화문광장에서 열린 ‘2025 광화문 마켓’은 겨울동화 속 산타마을을 콘셉트로 한 공간 연출과 체험형 프로그램을 중심으로 운영됐다. 지난해 12월 12일부터 31일까지 20일간 진행된 이번 행사는 총 357만 명의 관람객이 찾으며 전년 대비 118% 증가한 수치를 기록, 2022년 첫 개최 이후 역대 최대 관람객 수를 달성했다.

크리스마스 시즌(12월 21~25일)에는 100만 명 이상의 관람객이 찾았으며, 관람 수요에 따라 운영시간을 연장하고 마지막 날에는 익일 새벽 1시까지 특별 운영하는 등 탄력적인 운영을 통해 관람객 편의를 높였다.

이와 함께 광화문 마켓 중심에 설치된 15m 대형 트리는 MZ세대 사이에서 ‘SNS 인증샷 성지’로 주목받았으며, 산타와의 사진 촬영 등 체험 콘텐츠는 가족 단위 방문객들에게 특별한 추억을 선사했다.

행사장에는 15m 대형 트리 아래에서 산타와 사진을 찍을 수 있는 프로그램이 운영되어 가족단위로 나들이 온 관광객들이 많았으며, 루돌프 회전목마를 비롯한 체험형 콘텐츠와 포토존이 조성됐고, 총 135개 소상공인 및 기획부스가 참여한 마켓에서는 다양한 상품과 먹거리를 판매해 약 10억 원 이상의 매출을 기록했다.

두 축제는 겨울철 도심 관광 콘텐츠로서 시민과 관광객의 방문과 체류를 견인하며, 행사 기간 중 도심 방문 수요 증가와 상권 활성화 등 도시 전반에 긍정적인 파급 효과를 창출한 것으로 평가된다. 일상 공간에서 자연스럽게 문화·관광을 향유할 수 있는 환경을 조성해 서울의 겨울 도시 이미지를 강화하고 계절적 관광 수요 확대에 기여했다는 점에서 의미가 크다.