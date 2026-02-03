모회사 상환 보증 없이 자금 조달 ‘팀 코리아’ 협업 모델의 대표 사례

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력이 미국 괌에서 추진중인 태양광·에너지저장장치(ESS) 연계 재생에너지 전력사업에 5억달러(한화 7270억원가량) 규모의 프로젝트파이낸스(PF) 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 PF계약은 모회사 상환보증 없이 현지 사업법인의 사업성과 장기 전력판매계약(PPA)를 기반으로 자금을 조달하는 구조로 추진됐다. 최근 국제 금융시장 변동성이 확대된 상황에서 한국수출입은행을 중심으로 국제상업은행을 포함한 대주단이 참여해 경쟁력 있는 조건의 금융조달을 이끌어 냈다는 점에서 의미가 크다.

이번 사업은 괌 전력청이 발주한 전력사업으로 괌 요나(Yona) 지역에 태양광 설비 132메가와트(MW)와 에너지저장장치(ESS) 84MW·325MWh를 구축해 친환경 전력을 안정적으로 공급하는 것을 목표로 하고 있다.

사업이 완료되면 연간 약 222GWh 규모의 전력 공급이 가능해져 괌 지역 약 2만 가구의 연간 전력수요를 충당할 수 있을 것으로 예상된다.

또 괌에서 한전이 주도하는 발전 설비용량은 기존 258MW에서 390MW로 확대된다. 이는 괌 전체 발전용량(708MW)의 약 55%에 해당된다.

특히 이번 사업은 지분 투자부터 설계·조달·시공(EPC), 운영·관리(O&M)까지 전 주기에 국내 기업이 참여하는 구조로 추진됐다. 재생에너지 전력사업 분야에서 성공적인 ‘팀 코리아’ 협업 모델의 대표 사례로, 향후 북미 지역 내 유사 전력사업 수주를 위한 중요한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 한전은 설명했다.

김동철 한전 사장은 “이번 PF 체결은 모회사 보증없이 글로벌 금융시장에서 사업성과 신뢰를 기반으로 자금을 조달하여 한전의 해외사업 역량과 사업 리스크 관리 능력을 입증한 의미있는 성과”라며 “앞으로도 태양광과 ESS 등 에너지 신사업을 중심으로 ‘팀 코리아’ 전력사업 모델을 해외 시장에 확산해 나가겠다”고 밝혔다.