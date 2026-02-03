- 카페24, 상품 최적화 작업부터 실시간 성과 모니터링까지 지원‘

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24(대표 이재석)와 G마켓이 손잡고 ‘카페24 PRO’ 서비스 고객사만을 위한 특별 프로모션을 진행한다. 온라인 쇼핑몰 운영자들의 가장 큰 고민 중 하나인 ‘노출’ 문제를 해결하고, 실질적인 매출 증대 기회를 제공한다는 취지다.

이번 프로모션은 카페24 PRO 서비스를 이용 중이며 G마켓 판매자 가입 및 연동 설정을 완료한 쇼핑몰을 대상으로 한다. 현재 가입이나 연동을 진행 중인 경우라도 프로모션 시작 전까지 조건을 충족하면 참여가 가능하다. 선정된 쇼핑몰은 G마켓 시즌 기획전, 딜, 배너 등 주요 프리미엄 영역에 노출될 수 있는 기회를 얻게 된다.

이번 프로모션의 의미는 단순한 노출 기회 제공을 넘어선다. 그간 다양한 마켓플레이스 연동 및 통합 관리를 지원해 온 카페24가 한발 더 나아가, 경쟁력 있는 상품을 보유한 PRO 고객사에게 실질적인 성장 기회를 제공한다는 점에서 의미가 크다. 또한 오픈마켓 노출을 통한 브랜드 인지도 상승이 자사몰(D2C) 방문과 매출 증가로 이어지는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

참여를 원하는 쇼핑몰은 구글폼을 통해 신청서를 제출하면 된다. 상품 특성, 프로모션 적합성, 재고 확보 가능 여부 등을 종합적으로 검토해 최종 참여 쇼핑몰이 선정된다. 선정된 쇼핑몰에는 카페24의 전담 지원이 제공된다. 썸네일 이미지 최적화, 제품명 개선, 검색엔진최적화(SEO) 작업 등 상품 경쟁력 강화를 위한 지원이 이뤄지며, 프로모션 기간 동안 주문 건수와 페이지뷰 등 주요 성과 지표에 대한 모니터링 데이터도 제공된다.

카페24 관계자는 “이번 프로모션은 우수한 상품을 보유하고 있음에도 마케팅 비용이나 노하우 부족으로 오픈마켓에서 충분한 성과를 내지 못했던 쇼핑몰들에게 놓은 기회가 될 것”이라며 ”앞으로도 PRO 고객사들이 다양한 판매 채널에서 성과를 낼 수 있도록 파트너사들과의 협업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.