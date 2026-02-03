[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 저출생·고령화로 지역사회 지속가능성이 위협받는 상황에서 학교와 마을이 함께하는 교육 협력체계를 강화하기 위해 경북도와 협력해 ‘굿센스(Good SENSE)’ 공모사업을 2026년에도 지속 추진한다고 3일 밝혔다.

경북교육청이 전국 최초로 선보인 ‘굿센스’ 사업은 초등학교와 지역아동센터를 연계해 돌봄과 교육을 함께 지원하는 혁신적인 모델로, 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 맞벌이·저소득층 가정 등을 중심으로 현장의 수요가 높다.

사업명 ‘굿센스’는 ‘좋다’는 의미의 Good과 Center(지역아동센터+다함께돌봄센터), School(학교)의 앞 글자를 결합한 것으로, 학교와 지역 돌봄 기관이 함께 만드는 협력체계를 상징한다.

이 사업은 지난 2017년 경북도와의 업무협약을 시작으로, 2018년부터 공모사업 형태로 본격 추진됐으며 올해는 총 3억원(경북교육청 2억원, 경북도 1억 원)의 예산을 투입해 운영될 예정이다.

2026년 공모는 ‘프로그램형’과 ‘지역사회 확산형’ 등 2개 분야로 추진되며 심사를 거쳐 총 25개 팀을 선정할 계획이다. 사업 참여를 희망하는 초등학교와 지역아동센터, 다함께돌봄센터 담당자를 대상으로 온라인 사전 설명회도 개최했다.

선정된 기관은 예체능 활동, 마을 탐방, 지역 봉사활동 등 지역 특성을 반영한 다양한 프로그램을 운영하게 되며 공모 분야에 따라 운영비를 차등 지원해 실질적인 사업 운영이 가능하도록 할 방침이다.

굿센스 사업은 방과후 돌봄은 물론 저녁·주말·방학·긴급 돌봄까지 아우르는 맞춤형 돌봄 서비스를 제공한다.

또 4월 중 참여 기관 연수회를 열어 운영 사례를 공유하고 우수 모델을 확산함으로써 지역 기반 돌봄–교육 협력이 현장에 안정적으로 정착하도록 지원할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “굿센스 사업은 학교와 지역사회가 함께 아이를 키우는 교육 협력의 대표 모델”이라며 “학교, 지자체와의 협력을 바탕으로 돌봄 사각지대를 해소하고, 학생의 전인적 성장과 안정적인 돌봄 환경 조성을 위한 지원을 강화하겠다”고 말했다.