유럽 등 장거리 예약 건수 172% 폭발적 증가 국제선 간편결제 등 기술 서비스 투자 성과

[헤럴드경제=차민주 기자] 놀유니버스가 운영하는 NOL이 2025년 항공 예약 서비스 분야에서 높은 수치의 성장을 달성했다.

3일 NOL에 따르면 지난해 NOL 항공 예약 건수와 송출객 수는 전년 대비 각각 33%, 16% 증가했다. 특히 장거리 국가 예약 건수는 전년 대비 172% 증가하며, 엔데믹 이후 분출된 중·장거리 여행 트렌드를 주도했다.

구체적으로 ▷이탈리아(178%) ▷스페인(149%) 등 장거리 유럽 노선과 휴양지인 ▷괌(166%) 등에서 큰 폭의 예약 증가율을 기록했다. NOL은 이에 대해 자사가 제공하는 가격 경쟁력과 사용자 맞춤형 혜택이 해외 여행객의 선택을 끌어냈다고 자평했다.

이어 NOL은 여행 시장에서 항공 분야에 관한 기술 투자와 서비스 고도화를 지속한 결과로 이 같은 성과를 얻었다고 설명했다. 앞서 NOL은 지난해 국내 여행 기업 최초로 국제선 항공권 간편결제 서비스를 도입했다. 또 서로 다른 항공사를 조합해 예약할 수 있는 ‘믹스항공권’과 여행자보험 통합 구매 기능으로 항공 예약 과정의 편의성을 높였다.

NOL은 자체 데이터와 혁신 기술을 기반으로 항공을 비롯한 여행 전반의 사용자 경험을 계속해서 고도화한단 방침이다.

놀유니버스 관계자는 “지난해의 기록적인 성장은 NOL이 추구해 온 기술 혁신과 고객 중심 서비스가 시장에서 인정받은 결과”라며 “올해에도 고도화된 데이터 기술을 바탕으로 항공권 예약부터 현지 경험까지 여행의 전 과정을 혁신하는 플랫폼으로 거듭날 계획”이라고 말했다.