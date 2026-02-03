[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 안동시자원봉사센터와 함께 안동과 예천에서 공동 개최되는 ‘제64회 경북도민체육대회’ 및 ‘제28회 경상북도장애인체육대회’의 성공적인 개최를 위해 자원봉사자 600명을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 경북도민체육대회는 오는 4월 3일부터 6일까지 4일간 안동시와 예천군에서 진행되며 경상북도장애인체육대회는 4월 29일부터 30일까지 2일간 안동시 일원에서 개최될 예정이다.

모집 대상은 만 18세 이상으로 자원봉사활동에 관심과 책임감을 가진 사람이면 누구나 지원할 수 있으며 ▲개막식 지원 ▲종목별 경기장 종합안내소 운영 ▲경기 진행 보조 ▲경기장 안내 ▲질서유지 등 대회 전반의 다양한 분야에서 활동하게 된다.

모집 기간은 오는 20일까지 3주간이며 활동 신청은 안동시자원봉사센터 누리집 신청서 작성 후 이메일 혹은 센터로 방문해 접수하거나 네이버 폼 등을 통해 신청할 수 있다.

선발된 자원봉사자에게는 자원봉사 실적 인정 및 활동 실비와 유니폼이 지급되며 발대식은 오는 3월 20일 안동시민회관 영남홀에서 개최돼 자원봉사 대표자 선서식과 사전교육이 이뤄질 예정이다.

고운자 안동시자원봉사센터장은 “제64회 경북도민체육대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 많은 분의 관심과 참여를 바란다”고 했다.

권기창 안동시장은 “경북 최초로 안동과 예천에서 공동으로 개최되는 도민체육대회인 만큼 시민 여러분과 함께 감동과 화합의 무대를 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.