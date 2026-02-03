소로스펀드 출신 억만장자…10여년간 함께 일한 멘토와 제자 막후 영향력 확대 관측…“드러켄밀러, 곁에서 영향 안받기 어려운 인물”

[헤럴드경제=정목희 기자] 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 차기 연준 의장 후보로 지명되면서, 그를 오랜 기간 휘하에 두고 함께 일해온 억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러에게 시장의 이목이 쏠리고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 2일(현지시간) 보도했다.

WSJ에 따르면 워시는 드러켄밀러의 회사에서 10여 년간 근무하며 경제와 금융시장 전반에 대해 긴밀하게 논의해왔다. 신문은 두 사람과 가까운 복수의 소식통을 인용해 이 같은 관계를 전했다.

드러켄밀러는 1988년부터 2000년까지 ‘헤지펀드의 대부’로 불리는 조지 소로스의 퀀텀 펀드를 운용한 인물로 널리 알려져 있다. 또한 같은 소로스 펀드 출신인 스콧 베선트 현 미 재무장관의 멘토로도 꼽힌다.

그는 오래전부터 연방정부의 과도한 재정 적자와 부채에 대해 비판적인 시각을 보여왔으며, 인플레이션을 억제하기 위해서는 폴 볼커 전 연준 의장과 같은 강력한 정책 의지가 필요하다는 입장을 견지해왔다. 볼커 전 의장은 1980년대 미국의 고물가를 잡기 위해 기준금리를 20%까지 인상한 인물이다.

워시는 2011년 연준 이사직에서 물러난 직후 드러켄밀러의 개인 자산을 굴리는 펀드인 듀케인 패밀리오피스에 합류해 파트너로 일해왔다.

워시와 드러켄밀러 간의 긴밀한 관계는 월가가 그의 연준 의장 후보자 지명에 대체로 안심하는 이유 중 하나로 꼽힌다고 이 신문은 설명했다.

역시 소로스 펀드 출신인 버즈 버록은 WSJ에 “드러켄밀러의 곁에 있으면서 그의 영향을 받지 않기란 어렵다”면서 워시 후보자가 드러켄밀러로부터 많은 영향을 받았을 가능성을 시사했다.

드러켄밀러는 워시가 차기 연준 의장 후보로 지명된 직후 영국 파이낸셜타임스(FT)에 “케빈을 항상 매파적인 인물로 낙인찍는 것은 옳지 않다”며 “나는 그가 상황에 따라 두 가지 방향 모두를 취하는 것을 봤다”고 말했다.

FT는 워시가 차기 연준 의장 후보로 지명됨에 따라 드러켄밀러를 글로벌 경제에서 가장 강력한 영향력을 행사할 인물로 추대할 때가 됐다고 평가하기도 했다.

미 재무장관에 이어 차기 연준 의장 후보자까지 드러켄밀러와 각별한 인연을 맺고 있는 인물이 지명됐기 때문에 그가 막후에서 영향력을 행사할 수 있는 것 아니냐는 관측이 나오고 있기 때문이다.

다만, 드러켄밀러는 베선트의 재무장관 취임 이후 그와의 접촉에 신중을 기해온 것으로 전해졌다.

그러나 일각에선 드러켄밀러가 다른 방식으로 영향력을 행사할 것이라고 여긴다고 WSJ은 전했다.