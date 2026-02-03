[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난달 29일부터 30일까지 양일간 라한셀렉트 경주 컨벤션홀에서 정부재정지원사업 성과를 공유하고 향후 혁신 전략을 논의하는 ‘통합성과공유회’를 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 대학이 수행 중인 정부재정지원사업의 성과를 점검하고 RISE 체계 전환에 따른 2026년 혁신 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 참석자들은 각 사업 간의 공유·협업 방안을 논의하며 산·학·연 협력의 새로운 모델을 찾는 데 집중했다.

행사에는 남성희 대구보건대 총장을 비롯해 대구시 이은아 대학정책국장, 대구테크노파크 김태진 정책기획단장, 한달빛글로컬보건연합대학 소속 광주보건대학교 박준 글로벌혁신처장, 대전보건대 김용걸 교학부총장 등 보직자와 관계자 250여 명이 참석했다.

행사 1일차에는 정부재정지원사업 유공자 및 우수부서 표창을 시작으로, 성균관대 배상훈 교수가 ‘향후 고등교육 환경 변화 전망과 대학의 혁신 전략’을 주제로 기조강연을 진행했다.

이어 글로컬대학30, RISE, 전문대학 혁신지원사업 등 사업별 우수성과 발표와 함께 교육·산학·지역사회·글로벌 분야의 혁신 사례를 공유하고, 정부재정지원사업이 현장에 미친 실질적인 성과를 조명했다.

2일차에는 정부재정지원사업 성과 극대화 전략 수립 간담회가 열려 지·산·학 협업 모델을 논의했다.

함께 마련된 전시존에서는 ▲반려동물용 헤어팩 ▲복합기능 물리치료 장치 등 다양한 시제품이 공개돼, 대학의 전문 기술력과 산업체의 현장 역량이 결합된 성공적인 협업사례를 현장에서 확인할 수 있었다.

남성희 대구보건대 총장은 “이번 행사는 글로컬대학30과 RISE, 전문대학 혁신지원사업, 신산업 분야 특화사업까지 대학이 축적해 온 혁신의 발자취를 함께 돌아보는 자리”라며 “앞으로 구성원들의 담대한 도전이 값진 결실을 맺을 수 있도록, 현장의 목소리에 귀 기울이며 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.