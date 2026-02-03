美매체 보도…트럼프의 對이란 군사작전 위협속 합의점 찾을지 주목 美, 對이란 군사작전 압박은 계속 국방장관 “만반의 준비돼”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대규모 군사력을 이란 인근에 배치하며 중동에 전운이 엄습하는 가운데 미국과 이란 간의 고위급 회담이 오는 6일(현지시간) 열린다는 보도가 나왔다.

미 인터넷매체 악시오스는 2일 스티브 윗코프 트럼프 대통령 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관이 6일 튀르키예 이스탄불에서 만나 양국 간 핵 합의 가능성을 논의할 예정이라고 2명의 소식통을 인용해 보도했다. 다만, 또 다른 소식통은 6일 회담이 “최상의 시나리오”라면서도 실제 회담이 열리기 전까지는 확정된 것이 없다고 경고했다.

이번 회동이 예정대로 진행될 경우 그간 이란 핵무기 개발을 두고 지속돼 온 협상 결렬과 지난해 6월 미군의 이란 핵시설 기습 타격으로 마무리된 이스라엘과 이란 간의 ‘12일 전쟁’ 이후 첫 고위급 회담이 된다.

전 세계의 시선은 이번 회담이 중동 지역에서 고조되는 긴장을 해소할 계기가 될 수 있을지에 쏠려 있다. 하지만, 양측이 합의점을 찾을 수 있을지는 미지수다.

트럼프 행정부는 그간 이란에 군사 공격을 위협하며 이란의 핵무기 개발뿐 아니라 미사일 프로그램, 중동 지역 친(親)이란 대리 세력 문제까지 한꺼번에 다루는 포괄적인 합의가 필요하다고 압박해왔다. 이에 반해 이란은 핵 개발 문제만 협상 테이블에 올릴 수 있다는 입장이다.

아라그치 장관은 지난달 30일 하칸 피단 튀르키예 외무장관과 이스탄불에서 회담한 뒤 “이란의 국방력과 미사일은 협상의 대상이 될 수 없다는 점을 분명히 밝힌다”고 말하기도 했다.

이번 회담은 튀르키예와 이집트, 카타르 등 중동 지역 국가들의 최근 외교 중재 노력의 결과라고 악시오스는 짚었다.

악시오스에 따르면 이날 튀르키예 피단 장관이 아라그치 장관과 다시 통화해 회동 가능성을 논의했다. 이와 관련, 이란 반관영 파르스 통신은 “이란 대통령이 미국과 핵 협상을 시작하도록 지시했다”고 소식통을 인용해 보도했다.

아라그치 장관도 이날 연설에서 이란이 외교에 준비돼 있다고 밝혔다고 악시오스는 전했다. 트럼프 대통령 역시 지난 1일 기자들과 만나 이란에 대한 군사작전 가능성을 배제하지 않으면서도 “이란과 합의에 이르길 기대한다”고 말하면서 우선 대화를 하는 것에 무게를 두는 모습이다.

이런 와중에도 트럼프 행정부는 대(對)이란 군사작전 가능성을 재차 거론하며 이란에 대한 압박을 이어갔다.

피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이날 플로리다 출장 도중 취재진과 만나 “이란은 핵무기 능력을 보유하지 못할 것이다. 따라서 그들이 그 문제를 협상하거나, 우리가 다른 옵션(군사작전)을 가질 수 있다. 그게 전쟁부의 존재 이유”라고 말했다.

헤그세스 장관은 또 군사작전 가능성을 묻는 말에 “대통령도 그 길을 원하지 않으며 나도 원하지 않지만, 우리 임무는 준비하는 것이다. 그리고 물론 우리는 만반의 준비가 돼 있다”며 “우리는 지켜볼 것이다. 이제 이란에 달려 있다”고 강조했다.

한편 오는 6일 회동에 앞서 윗코프 특사는 이날 이스라엘을 방문하며, 3일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 최근 미국 워싱턴DC를 방문한 에얄 자미르 이스라엘군(IDF) 참모총장과 만날 예정이다.

자미르 총장은 워싱턴DC에서 댄 케인 미 합참의장을 만나 이란과의 전쟁 시 이스라엘의 방어 및 공격 계획을 공유했다고 악시오스는 전했다.

이어 윗코프 특사는 아랍에미리트(UAE) 아부다비로 이동해 오는 4∼5일 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미-러시아-우크라이나 3자 회담에 참석한다. 이 3자 회담은 이날 열릴 예정이었으나 연기됐다.