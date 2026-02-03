결승서 4:3 …베트남 2번째 우승자 “지금 말로 표현할 수 없이 벅차”

[헤럴드경제=조용직 기자] 베트남 허슬러 응우옌꾸옥응우옌(43·하나카드)이 최강 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)를 무너뜨리고 프로당구 데뷔 4년 만에 챔피언에 등극했다.

2일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 9차 투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’ 결승전에서 Q.응우옌은 산체스를 풀세트 끝에 세트스코어 4:3(11-15, 8-15, 15-3, 15-9, 4-15, 15-2, 11-4)으로 제압하고 우승컵을 들어올렸다.

이로써 Q.응우옌은 역대 25번째 PBA 우승자에 이름을 올렸다. 우승 상금 1억원을 받은 Q.응우옌은 누적 상금 1억9850만원을 기록했다. 이번 대회 직전 상금 랭킹 34위(1100만원)였던 그는 6위(1억1,100만원)로 껑충 뛰며 월드챔피언십 진출 티켓도 따냈다.

산체스는 PBA 역대 2번째로 3연속 우승에 도전했지만, Q.응우옌에 밀려 아쉽게 준우승에 그쳤다. 이번 시즌 5차례 결승전에 올라 우승 2회, 준우승 3회를 기록한 그는 시즌 랭킹 1위(3억1,500만원, 38만7,500포인트)는 굳건히 지켰다.

경기 초반은 산체스가 분위기를 잡았다. 1세트 11-11로 맞서던 6이닝째 4점을 올려 15-11(6이닝)로 기선 제압에 성공했다. 2세트도 하이런 9점을 앞세워 15-8(8이닝)로 승리, 세트스코어 2:0으로 기세 좋게 앞서나갔다.

3세트부터 Q.응우옌의 반격이 시작됐다. 산체스의 폭발적인 득점력이 잠시 식은 사이, Q.응우옌이 3세트를 15-3(7이닝)으로 한 세트를 만회했다. 패왕가도를 걷던 산체스의 이번 대회 무실 세트 행진이 중단되는 순간이었다. 이어진 4세트도 Q.응우옌이 15-9(11이닝)로 승리, 세트스코어 2:2 동률을 만들었다.

산체스가 5세트를 15:4(10이닝)로 가져가며 우승을 눈앞에 뒀지만, 6세트엔 Q.응우엔이 2이닝 만에 15:2로 승리, 승부는 마지막 7세트로 향했다.

마지막 7세트는 산체스의 의도치 않은 파울이 승부의 흐름을 바꿨다. 산체스는 첫 이닝부터 연속 5점째 득점에 성공했지만, 직후 심판에게 공격을 시도하기 전에 공을 건드렸다고 먼저 인정했다. 파울로 산체스의 해당 득점이 취소됐고, 공격권을 가져간 Q.응우옌은 1이닝 3점에 이어 3이닝째 하이런 8점을 터트리며 11-4으로 마무리했다. 세트스코어 4:3 Q.응우옌 우승.

베트남의 3쿠션을 대표하는 선수로 각광받은 Q.응우옌은 2022-23시즌 우선 등록으로 PBA에 입성한 이래 2023-2024시즌 9차 투어(크라운해태 챔피언십)에서 준우승을 기록하며 궤도에 오르기 시작했다. 지난 시즌에는 월드챔피언십에서 준결승을 기록한 Q.응우옌은 PBA 39번째 투어 만에 우승을 차지, 마민껌(베트남·NH농협카드)에 이어 베트남 국적 선수로는 2번째 PBA 우승 선수가 됐다.

그는 우승 직후 진행된 기자회견에서 “챔피언에 등극한 이 순간은 어떤 말로도 표현할 수 없을 만큼 벅차다”면서 “2년 전 우승에 실패하고 나서 많은 고민을 했고, 더 열심히 노력했다. 우승을 하는 것은 행운이 필요하지만 정말 많은 노력이 필요하다”고 소감을 전했다.

이번 대회를 끝으로 시즌 9개 정규투어를 모두 마무리한 PBA는 내달 6일부터 제주에서 시즌 왕중왕을 가리는 월드챔피언십을 개최한다.