[헤럴드경제=고재우 기자] “KT가 부동산 본업으로 해야 합니까?” (지난해 MWC 간담회 김영섭 KT 대표 발언 중)

지난해 소액결제 및 개인정보 유출로 홍역을 앓은 KT가 부동산 개발 효과 등에 힘입어 실적 선방할 것이란 전망이 제기됐다. 공교롭게도 부동산 사업은 김영섭 대표가 정리해야 할 사업으로 꼽았던 부문이다.

2일 업계에 따르면, 시장에서는 KT가 지난해 매출 28조4070억원, 영업이익 2조4070억원을 기록, 대규모 해킹 사태에도 불구하고 비교적 무난한 실적 성적표를 받을 것으로 예상했다.

무엇보다 ‘부동산’이 실적 방어에 한 몫했다는 분석이다. BNK 투자증권은 개인정보보호위원회(개보위) 조사에 따른 과징금 처분(예상)을 고려하더라도 지난 2024년 대규모 인건비 지출에 따른 기저효과, 부동산 개발 효과까지 더해졌다고 분석했다.

특히 서울 소재 부동산 개발 효과만큼은 아니라도 지방에서 개발이 지속되고 있다고 부연했다.

대신증권도 KT, KT 에스티에트(Estate) 장부가 합산 기준 부동산 자산이 4조6000억원이라며, ▷지난해 부동산 매출 1조원(광진구 부지 개발 추정 매출)에 이어 오는 2027년까지 매출 6000억원(대전 둔산 엘리프 더센트럴 구축 추정 매출) 프로젝트 진행 ▷히든 밸류 투자자산과 부동산 자산 주가 미반영 등을 실적 및 주가 호재로 꼽았다.

KT에스티에트는 임대, 분양, 호텔, 부동산관리·매각·위탁개발 등을 담당하는 KT 자회사다. 실제로 KT 에스티에트 매출은 ▷2023년 5945억원 ▷2024년 6049억원으로 꾸준히 증가세였다.

공교롭게도 부동산 사업은 김 대표가 매각을 추진했던 부문이다. 그는 지난해 2월 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 간담회에서 관련 질의가 나오자 “(부동산 유동화는) 검토를 시작한 중”이라며 “KT가 부동산을 본업으로 해야 하느냐, 호텔업을 해야 하느냐”고 목소리 높였다.

이어 “KT Estate가 호텔 운영을 위해 만든 게 아니잖느냐”며 “KT가 호텔을 소유하고, 본업으로 하는 것은 맞지 않다”고 덧붙였다.

김 대표의 행보에 KT 내부에서도 반발이 심했던 것으로 전해진다. KT 내부에서는 “호텔, 부동산은 꾸준히 수익이 나오는 부문”이라며 “(김 대표의) 경솔한 결정은 단순한 경영 전략이 아니라 회사의 장기적 생존과 신뢰를 위협하는 행위”라고 직격했다.

한편 KT 지난해 실적은 보상패키지 4500억원 일부 반영, 유심 교체 비용 약 1000억원에 더해 위약금 면제에 따른 KT 가입자 순감에 따른 무선 매출 감소 500억원(예상) 등에도 나름 선방했다는 게 증권가 평가다.