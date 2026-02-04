[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데백화점은 15일까지 설 선물세트 본판매를 진행한다. 초프리미엄부터 실속형 트렌드 상품까지 전 세계 각지에서 엄선한 1000여개의 선물세트를 선보인다.

먼저 산지 선정부터 패키징까지 전 과정을 직접 관리해 준비한 ‘엘프르미에’ 선물세트를 한정 수량 출시한다. 1++(9) 등급의 암소한우에서 가장 귀한 부위를 엄선한 ‘명품 기프트’는 100세트 준비했다. 400g 내외의 특대급 제철 참조기 ‘영광굴비 원’도 있다.

희귀 신선식품도 강화했다. 생산량이 적은 ‘설화 한우’는 지난 추석 조기 품절된 점을 고려해 물량을 2배 확대했다. 업계 단독으로 ‘버섯 3대 진미’를 모은 ‘자연산 버섯 3종’도 출시한다.

소장가치가 높은 명품 위스키 ‘아벨라워 50년(1억1500만원)’는 단독으로 선보인다. 전 세계 20병만 생산된다. 국내에서는 단 1병 만날 수 있다. 미쉐린 스타 식당에만 공급되는 ‘알마스 골드 캐비아’는 5세트 한정이다. 최고급 수제 초콜릿 브랜드 ‘라메종뒤쇼콜라’의 한국 한정 ‘붉은 말의 해 에디션’도 단독이다.

5만~10만원대의 ‘셰프 라벨’ 선물세트도 있다. ‘한식대첩3’ 권영원 요리연구가의 ‘소담정찬 한상 기프트’, 안성재 셰프 등 최정상 미쉐린 셰프들이 사용하는 무량수 참기름과 고추장 등을 담은 ‘전통장 셰프의 선택’이 대표적이다. 손종원 셰프와 공동 개발한 ‘바삭(VASAK) 보리새우 김부각 선물세트’, 신라호텔 출신 김수희 파티시에와 합작한 ‘쇼토 구움과자 박스’ 등도 있다.

본판매 기간 국민·현대·농협카드로 선물세트를 구매하면 롯데상품권을 증정한다. 롯데백화점몰에선 최대 10~11% 할인 쿠폰을 발급한다.